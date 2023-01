De ce nu a fost de acord Ioana Ignat ca Sebastian Dobrincu să participe la Survivor România 2023: „Nu îmi surâde ideea, încă”

Sebastian Dobrincu a acceptat provocarea de a participa în cadrul concursului „Survivor România 2023”. Iubita lui, Ioana Ignat, nu este în totalitate de acord cu această decizie. Chiar dacă sunt logodiți, povestea lor de iubire este una tumultuoasă, cu multe certuri și împăcări.

Sebastian Dobrincu se află în prezent, în Republica Dominicană, acolo unde se luptă pentru marele premiu de 100.000, din concursului cadrul Survivor România. Ioana Ignat, iubita lui, îl așteaptă acasă și îl sprijină chiar și de departe. Însă, la început, nu a îmbrățișat cu atât de mult entuziasm ideea ca logodnicul ei să fie plecat atât de mult timp de lângă ea și mai ales, să știe ce condiții îl așteaptă acolo. Chiar și așa, i-a respectat decizia și susține că vrând nevrând, va trebui să se acomodeze, pentru că nu are de ales.

„Nu îmi surâde ideea încă. Că o să fie plecat atâta timp, șase luni e destul de mult. Dar îl susțin în tot ceea ce face. Am încredere în abilitățile lui fizice, psihice. (…) Mi se pare supercurajos să zici da la o provocare de genul ăsta și îl susțin. O să mă acomodez, în șase luni”, a declarat Ioana Ignat, relatează bzi.

(CITEȘTE ȘI: Și-a dus „prospătura” la LOFT și… Sebastian Dobrincu i-a spus „pa” Ioanei Ignat)

Ce spune Sebastian Dobrincu despre participarea la Survivor

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, stă foarte bine la capitolul „finanțe”, devenind milionar de la o vârstă fragedă. Experiența de la Survivor reprezintă pentru el o provocare, o evadare din zona de confort, și, totodată o autodepășire a propriilor limite.

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoaștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul”, a declarat Sebastian Dobrincu, conform sursei menționate.

(VEZI ȘI: Sebastian Dobrincu se vede câștigătorul „Survivor România” . A decis deja în ce va investi premiul cel mare de 100.000 de euro)