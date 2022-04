De ce nu a vrut Connect-R să colaboreze cu Edward Sanda: „I-am trimis trei sau patru piese. Mi-a zis că…”

Connect-R nu a vrut să colaboreze cu Edward Sanda. Dezvăluirea a fost făcută chiar soțul Cleopatrei Stratan recent. Mai exact, tânărul a povestit pe reţelele de socializare faptul că i-a trimis fostului concurent de la Asia Express mai multe piese, dar nu i-a acceptat niciuna. Iată care a fost motivul.

Edward Sanda și-a luat toți fanii prin surprindere, în urmă cu puțină vreme. Acesta a povestit că își dorește foarte mult o colaborare cu fostul soț al Mishei, însă se pare că artistul l-a refuzat.

Cu toate acestea, tânărul nu vrea să se dea însă bătut, deși Connect-R nu i-a acceptat până acum trei sau patru piese.

„Uite, îmi doresc o colaborare cu Connect-R. Pâna acum i-am trimis trei sau patru piese, nu mai știu, dar mi le-a refuzat”, le-a povestit Edward Sanda fanilor săi, conform spynews.ro.

În acelaşi timp Edward Sanda a explicat motivul pentru care Connect-R i-a refuzat piesele. Mai exact, cântăreţul i-a transmis că „nu le-a simțit”.

De asemenea, soțului Cleopatrei Stratan a explicat că îl așteaptă și cu alte variante.

„Mi-a zis că nu le-a simțit. Omul mi-a zis că nu le simte pe astea, dar mai așteaptă. O să-i mai trimit. Cu el chiar îmi doresc!”, a continuat Edward Sanda.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au mutat împreună

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit, au avut parte de o petrecere pe cinste, alături de persoanele dragi, iar acum își trăiesc viața, împreună. Artista a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentul în care ea și alesul inimii sale s-au mutat împreună, departe de familie. Înainte de căsătorie, cei doi ”făceau naveta” între București și Chișinău, iar acum au început o nouă viață în locuința lor din Capitală!

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

Sursă foto: Instagram