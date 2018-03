Liviu Vârciu și-a creștinat fetița weekend-ul ce a trecut, iar la ceremonie au fost foarte puține persoane. Printre cele care au lipsit s-au numărat și mama actorului, dar și Carmina, fiica cea mare. Donjuanul a explicat motivul pentru care a decis să facă asta și a mărturisit că a fost îndrumat de un preot să facă botezul cât mai repede, deoerece micuța plângea încontinuu.

”Nu i-am chemat pentru că am vrut să fac ceva restrâns în familie. Mama nu a putut să vină. La mulţi ani, mamă, te iubesc! A fost ziua ei și avea invitați. Ştiu că e păcat. Nu e păcat să botezi, e păcat să faci petrecere în post. Plângea fata. Copilul meu e tare cuminte. Am zis că ceva se întâmplă. Plângea în continuu.

A venit un preot şi a zis să botezăm copila pentur că ieşim cu ea în oraş, se deoache. De asta am decis. Şase luni face fata luna asta. Cea mare a avut spectacol, a avut teatru. Tati, iartă-mă! Ştiu că eşti supărată pe mine”, a spus Liviu Vârciu.

Fetița lui Liviu Vârciu și a Andei Călin, Anastasia Maria, s-a născut pe 26 septembrie 2017. Liviu Vârciu mai are o fată, de 14 ani, Carina. Înainte de fericitul eveniment, al nașterii fetiței lor, Liviu Vârciu a fost întrebat despre o eventuală căsătorie. El a spus că nu este momentul să fie din nou însurat.

”Cu siguranţă mă voi însura. Nu e momentul acum, dar când o să simt că trebuie să fac pasul ăsta, cu siguranţă o voi face. Mă bucur că îmi vine un copil acum, o fetiţă şi că sarcina decurge aşa cum ar trebui să decurgă o sarcină normală.

Mă bucur că fii-mea (n.r.- prima fiică a lui Vârciu, Carina) o să ia examenul pentru clasa a IX-a şi sunt tare mândru de ea. Tati, sunt mândru de tine! Am fost la banchet, nu am fost la examen pentru că e la Arad și eu am filmat, dar la banchet am fost lângă ea. Pentru că i-am promis de anul trecut că vin la banchet și am fost tare mândru să o văd cât de mult a crescut”, declara Liviu Vârciu înainte de a deveni din nou tătic.