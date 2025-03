De ce nu face Oana Roman sport? Adevărul despre greutatea ei: „Am atins 100 de kg decât...”

De-a lungul timpului, Oana Roman a fost des criticată pentru kilogramele ei. Recent, vedeta a rupt tăcerea și a vorbit despre adevărul din spatele zvonurilor, dar a mărturisit și de ce nu face sport. Iată ce a dezvăluit!

Oana Roman se numără printre cele mai cunoscute vedete din țara noastră. Victimă timp de mulți ani a criticilor din mediul online, vedeta s-a decis să spună lucrurilor pe nume.

Recent, vedeta a vorbit despre percepția publicului asupra greutății sale și despre felul în care s-a simțit de-a lungul anilor. Oana a subliniat că nu a avut niciodată probleme grave de sănătate cauzate de greutate și că analizele sale au fost mereu în parametri normali. De asemenea, aceasta a precizat că nu a depășit 100 de kilograme decât în timpul sarcinii, iar în rest, nu s-a confruntat cu probleme serioase de greutate. Oana Roman a transmis că s-a simțit mereu confortabil în propria piele și că imaginea ei a fost mai mult subiect de discuție pentru ceilalți decât o preocupare personală.

„Nu pot să spun că nu eram cum îmi doream, adică eu n-am avut niciodată… mai mult alții au avut o problemă cu kilogramele mele decât am avut eu o problemă cu kilogramele mele, în sensul în care eu n-am fost bolnavă, adică n-am avut analize proaste niciodată, n-am avut colesterol, n-am avut trigliceride, n-am avut probleme și eu nu mă simțeam neapărat foarte rău. S-a creat așa o idee, eu n-am avut nu știu câte 100 și ceva de kilograme, adică am avut așa să zic poate undeva la 20 de kilograme în plus față de cât ar trebuit, dar n-am atins 100 de kilograme decât gravidă de 9 luni, niciodată n-am avut un exces foarte mare, adică n-am suferit de obezitate la propriu niciodată și, neavând nici probleme de sănătate, să zic că eu eram OK așa cumva.”, a povestit vedeta în cadrul unui podcast .

În ceea ce privește motivul pentru care nu face sport, Oana Roman a declarat că problemele de sănătate nu i-au permis să aibă activitate fizică din cauza unei operații. Se pare că, procesul de slăbire a fost unul de durată, pentru că aceasta are restricții fizice care ar putea duce la complicații.

„Iar slăbitul la mine a fost un proces lung, nu s-a întâmplat peste noapte, pentru că nici nu-i bine să slăbești așa peste noapte, pentru că eu am avut o operație și am niște probleme, nu am voie să fac sport, nu am voie să fac nimic care să-mi lucreze mușchii abdominali, pentru că am o plasă aici, am niște probleme și nu am voie să fac, pentru că risc niște complicații”, a mai spus Oana Roman.