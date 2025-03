Oana Roman a făcut o ciorba de pui a la grec și toate gospodinele i-au sărit „în cap”. Ce greșeală majoră a făcut

O rețetă banală, dar reinterpretată de Oana Roman, a stârnit un val de reacții neașteptate pe rețelele sociale. Vedeta a pregătit o ciorbă de pui a la grec și a împărtășit rețeta cu urmăritorii ei, însă un detaliu neașteptat a declanșat un val de comentarii critice.

Oana Roman obișnuiește să împărtășească cu fanii ei diverse rețete și preparate pe care le gătește, arătându-le atât pașii procesului culinar, cât și rezultatele finale. Indiferent că este vorba despre mâncăruri simple sau preparate mai elaborate, vedeta se bucură să interacționeze cu urmăritorii săi și să își împărtășească pasiunea pentru gătit.

Oana Roman a decis să gătească o ciorbă de pui a la grec și să împărtășească rețeta cu urmăritorii săi, însă un ingredient ales de ea a generat numeroase reacții în mediul online. În loc să folosească suc de lămâie proaspăt, vedeta a optat pentru sare de lămâie, iar această alegere a fost suficientă pentru a stârni o dezbatere aprinsă printre internauți.

Această alegere aparent banală a fost suficientă pentru a diviza comunitatea online. Susținătorii alimentației naturale au reacționat vehement, considerând că un preparat tradițional trebuie să fie realizat cu ingrediente cât mai naturale și neprocesate.

„Sunt sigură că voi, astea care mi-ați trimis mesaje isterizate de faptul că, vai de capul meu, am folosit sare de lămâie și nu lămâie care este naturală. Voi, toate, tot timpul, în fiecare zi când gătiți și în fiecare zi când cumpărați mâncare, gătiți și mâncați bio, 100%. Sunt absolut convinsă, pentru că de-aia v-ați și gândit că aveți dreptul să vă isterizați că eu am folosit sare de lămâie, pentru că voi folosiți numai și numai ingrediente naturale, 100%, folosiți numai lucruri bio, eco și cum eu nu fac asta, normal că aveți tot dreptul să mă corectați și să vă isterizați că am folosit sare de lămâie.”, a spus Oana Roman.