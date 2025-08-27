De ce nu mai suportă Jador să se uite la Insula Iubirii 2025. Oana Ciocan îl obligă, iar el a răbufnit!

Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen, iar în fiecare an noul sezon este așteptat cu entuziasm de o mulțime de fani. Ei bine, printre cei care urmăresc cu interes Insula Iubirii se numără și Oana Ciocan, soția lui Jador. Aceasta nu ratează niciun episod, spre disperarea artistului. Jador este obligat de partenera lui să urmărească emisiunea, iar acesta nu a mai suportat și a răbufnit.

Sezonul 9 Insula Iubirii este urmărit cu interes. Și de această dată ispita a erodat puternic cuplurile, iar acum deznodământul final este așteptat de toată lume. Toți sunt curioși ce se va întâmpla cu cele cinci cupluri și care dintre ele o să plece împreună din Thailanda. Și Oana Ciocan este o ochii pe acțiunea de la Insula Iubirii, iar asta l-a adus la disperare pe Jador.

De ce nu mai suportă Jador să se uite la Insula Iubirii

Așa cum spuneam, printre fanii Insula Iubirii se numără și Oana Ciocan. Tânără mămică urmărește cu interes fiecare episod și este prinsă trup și suflet în poveștile de pe insulă. Însă, Oana nu vizionează singură aventurile concurenților din Thailanda, ci alături de soțul său.

Jador este obligat să urmărească Insula Iubirii, dar pare că a ajuns la capătul puterilor. Acesta și-a exprimat revolta în mediul online și le-a arătat tuturor cum îl „chinuie” Oana Ciocan. Din fața televizorului, artistul a explodat și a spus că nu mai suportă situația.

Mai mult, Jador nu înțelege asumarea – devenită deja laitmotiv la Insula Iubirii – despre care concurenții tot vorbesc.

„Mă obligă să mă uit la Insula Iubirii, fraților. Deci eu nu mai pot de nervi. Deci pur și simplu nu pot să mă uit. M-am săturat de cuvântul asumat la toate emisiunile, mă jur. Deci cine mai dă cuvântul asumat de acum la emisiuni…Să-i spuneți… Îți asumi… Ce îți asumi, boss? Cum adică îmi asum greșeala? Adică… Ce înseamă îmi asum? Adică sunt un prost? Sunt terminat? Nu mai suport! Schimbă canalul. Hai să plecăm. Hai afară”, a spus Jador, într-o postare în mediul online.

Jador a încercat să își convingă partenera să facă altceva, să iasă afară și să uite de Insula Iubirii, însă nu a avut prea mult succes. Tensiunea atinge cote alarmante în Thailanda, iar Oana Ciocan nu este dispusă să rateze nimic.

