Dorian Popa și Claudia Iosif, alias Babs, s-au despărțit în urmă cu luni bune. Totul s-a petrecut într-o mare discreție, și niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivul care a dus la destrămarea relației lor. Bruneta a mărturisit însă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum s-a ajuns practic la finalul idilei lor. Aceasta nu ne-a ascuns nici faptul că împreună cu artistul a decis ca o perioadă să nu se mai vadă, chiar dacă locuiesc foarte aproape unul de celălalt.

Dorian Popa și Claudia Iosif s-au iubit mai bine de 11 ani. Ambii au luat-o de la zero, s-au susținut și au răzbit împreună. Iar în prezent nimic nu le mai lipsește. Nimic în afara iubirii pierdute!

Cum s-a ajuns practic la acest final nefericit, deși păreau că formează unul dintre cele mai sudate cupluri din show-bizz-ul autohton, numai ei știu… Ambii au păstrat în secret motivul despărțirii lor și de fiecare dată au ocolit subiectul, atunci când au fost întrebați.

„Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație”

La luni bune însă de la destrămarea relației lor, Babs face mărturisiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Bruneta precizează că practic nu a existat vreun motiv anume. Ambii au fost fideli de-a lungul relației, doar că atunci când poate nimeni nu se aștepta, au ajuns în punctul de a spune „stop”.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Babs în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce pact au făcut

Fosta iubită a lui Dorian Popa nu ne-a ascuns nici faptul că împreună cu artistul a decis ca o perioadă să nu se mai vadă deloc, deși ambi locuiesc foarte aproape unul de altul.

„A trecut foarte mult timp de când ne-am despărțit. Încercăm să ne refacem amândoi viața. De aceea am stabilit să nu ne mai vedem o perioadă. Dar ambii îl avem și-l împărțim pe Cheluțu. Oamenii se mai și despart, asta e”, a completat aceasta.

