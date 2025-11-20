Acasă » Exclusiv » De la makeup-artist, la pictorița vedetelor. Ana Maria Hardon, fenomen internațional |EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 20/11/2025 | 11:14
La capitolul talent, țara nostră nu stă deloc rău. Avem artiști extrem de înzestrați, despre care nu se vorbește suficient. De data aceasta o avem în prim-plan pe Ana Maria Hardon, o tânără care și-a dus talentul la un alt nivel. S-a specializat într-o tehnică rară, mai exact frescă, iar piesele sale sunt cu adevărat speciale și a devenit cu rapiditate extrem de apreciată. De la tablouri cu figuri celebre, până la icoane uriașe, Ana Maria reușește să impresioneze cu fiecare lucrare a sa, în care pune nu doar măiestrie, ci și suflet. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a făcut dezvăluiri despre ascensiunea ei, dar și despre celebritățile care au apelat la virtuozitatea ei. 

Ana Maria s-a născut în Vaslui, acolo unde a luat naștere iubirea ei pentru pictură. La vârsta de 9 ani a început să expună icoanele pictate de ea pe coridoarele școlii din satul ei natal. Mai târziu, dragostea pentru artă a purta-o în Italia, acolo unde a activat inițial ca makeup-artist, apoi a făcut niște cursuri de iconografie la o mănăstire din Roma, acolo unde a învățat tainele picturii sacre.

S-a specializat în tehnica frescă, un procedeu vechi prin care pigmentul este aplicat pe tencuiala umedă. Lucrările sale au fost expuse la un muzeu de artă din Padova, ceea ce i-a adus un plus de recunoaștere, atât pe plan local, cât și internațional. Dar ce e cu adevărat interesant este modul în care artista a trecut de la makeup la pictură. A fost un semn divin, care i s-a arătat în vis.

Visul premonitoriu a dus-o pe Ana Maria Hardon pe calea picturii

Din lucrările sale reiese faptul că ceea ce o definește din punct de vedere artistic este o conexiune profundă cu spiritualitatea. Majoritatea picturilor sale Îl înfățișează pe Iisus, însă ea portretizează și alți sfinți ai credinței creștine.

Pasiunea de a picta o am de mică, prima expoziție a fost pe coridorul școlii în satul natal Banca Sat (Vaslui). Din păcate, ai mei părinți nu au avut posibilitatea să mă înscrie la o școală de artă și în acea perioadă a rămas doar o pasiune pentru desen, nimic mai mult. Dar se spune că toate la timpul lor și așa s-a și întâmplat. După ce am terminat liceul, am mers la mama în Italia și am făcut un curs pentru a învăța limba italiană. Am urmat apoi cursuri de makeup și am participat la Viena Fashion Week ca makeup-artist. După care am deschis o academie de makeup în Padova. Din cauza pandemiei a trebuit să închid această activitate și am început să pictez. Am urmat toate cursurile necesare pentru a învăța toate tehnicile de pictură.

Ana Maria Hardon a pictat un portret și pentru Paula Hriscu. sursă – social media

Am avut un vis cu Iisus Hristos și la 40 de zile am mers în Israel, la întoarcere m-au sunat de la o mânăstire din Roma să-mi spună că s-a eliberat un curs de iconografie, la care eu am trimis email cu 6 luni înainte pentru înscriere la acel curs și minunea a fost că m-au sunat exact când mă întorceam din Israel de la Mormântul Sfânt. Acolo a început totul. Am mers să fac cursul de iconografie și chiar în prima seară am avut alt vis cu Iisus Hristos și în ultima seară de curs am visat cum o pictam pe Maica Domnului pe perete, ne-a spus Ana Maria Hardon.

Vedetele o apreciază pe talentata pictoriță

Din momentul în care lucrările sale au început să aibă vizibilitate, comenzile au început să curgă, iar vedetele nu au rămas indiferente la talentul ei. Arta este inestimabilă, dar munca artistului trebuie plătită, iar cea mai scumpă lucrare a Anei Maria ajunge la aproximativ 8.000 de euro.

După ce am terminat cursul de iconografie mi-am dorit să-L pictez pe Iisus Hristos și Maica Domnului, pe perete exact cum am visat. Pentru a face asta a trebuit să mă înscriu la cursul de frescă pentru a învăța cum se pictează o icoană pe perete. Maica Domnului m-a trimis să fac un curs de specialitate. Acolo am învățat tehnica de pictură în frescă și transferarea picturii pe pânză. Au văzut că pictez frumos și mi-au propus să colaborez cu ei. Acum fac parte din echipa oficială și pictez tablouri alături de ei și le trimitem în toată lumea. Ne deplasăm și la domiciliu și pictăm în vile, case, etc.

Ana Maria Hardon, pictorița care a cucerit Italia. sursă – social media

Dumnezeu mi-a ajutat și am reușit să-mi deschid al meu atelier în Padova care se numește BOTTEGA D’ARTE ANA MARIA. Am foarte comenzi și cele mai multe sunt comandate de pe TikTok. Foarte multe icoane am pictat dar și portrete. Am trimis tablouri și lui Florin Cercel, Paula Hriscu și multe alte vedete. Au fost portrete pe care le-am trimis cadou. Am trimis două icoane și la biserica din satul meu natal. Cea mai mare lucrare care a fost până acum este Cina Cea de Taină și va fi gata săptămâna viitoare, are dimensiunea 5m/3m și costă 8000 de euro. Un tablou pictat în frescă, cu dimensiunea de 1m/1m este vândut la 1200 €, iar cel în acrilic sau ulei cu această dimensiune este vândut la 900 €, a mai adăugat talentata artistă.

×