De necrezut! Câți euro cere Lidia Buble ca să cânte la o nuntă acum, în 2022

Lidia Buble (29 de ani) își știe valoarea! Artista vine la nuntă, dar și-a stabilit scorurile pentru o cântare. Cine vrea să o aibă la eveniment, trebuie să se pregătească din timp și să-și calculeze bine bugetul.

A început să cânte la o vârstă fragedă, alături de tatăl său. Primele sale „concerte” s-au ținut în biserică. Anii au trecut, iar fata pastorului a ajuns să urme pe scenă alături de cei mai mari artiști din țară și să-și facă un nume în industria muzicală: Lidia Buble.

Hit după hit și colaborare după colaborare, artista a ajuns să știe prețul său pentru o cântare. Cine vrea să o aibă la nuntă trebuie să se pregătească pentru că Lidia Buble vine dacă îi dai 2.600 de euro pe oră. Așadar, pentru cei care vor ca artista să cânte patru ore, prețul este deja de peste 10.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: Lidia Buble a dat cărţile pe faţă! Ce a putut să spună despre Răzvan Simion la mai bine de doi ani de la despărțire)

Lidia Buble, despre începuturile carierei sale: „ Eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie”

Chiar dacă acum este în top și are prețuri pe măsură, începutul nu a fost deloc ușor pentru cântăreață. După cum a mărturisit, oamenii o criticau pe atunci pentru aspectul său fizic.

„Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că «Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis «Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!» Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment!”, a dezvăluit Lidia Buble în exclusivitate pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Lidia Buble, gata să fie mămică! Cântăreața a ales deja și numele fetiței)