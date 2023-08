De necrezut! Ce salariu primeşte un angajat la gelateriile din Bucureşti? Munceşte doar 4 ore pe zi

În ultimii ani, au apărut tot mai multe gelaterii în București, care au creat locuri de muncă pentru tineri. Salariul pe care îl oferă nu este deloc unul mic, iar programul este extrem de flexibil. Din aceste motive, o mulțime de liceeni și studenți se angajează la un astfel de loc de muncă.

Un exemplu de tânăr care se află în această situație este Denis. El are 17 ani și lucrează la o gelaterie din București de peste 3 luni. Când s-a angajat, a avut parte de un training în care i s-a explicat tot ce are de făcut. Ulterior, a început să muncească la un program de patru ore. Dorește să stea un an la job, apoi să se pregătească pentru Bacalaureat. Nu are nevoie de bani, părinții săi având o situație materială bună, dar vrea să învețe ce înseamnă să-ți câștigi singur pâinea.

„Învăţ la liceul Ion Barbu, sunt elev, abia am trecut în clasa a unsprezecea, avem un program foarte flexibil. Aş vrea să stau minim un an, ca şi fratele meu, după aceea să mă axez pe examenul de Bacalaureat. Vreau să acumulez mai multă experienţă de viaţă decât să acumulez bani, părinţii mei au o situaţie financiară foarte bună, nu vin să muncesc pentru bani, vin să muncesc pentru experiența pe care mi-o oferă acest job. Ei sunt foarte încântaţi pentru că eu învăţ despre viaţă, despre cum funcţionează lumea”, a spus Denis pentru Observator.

(CITEȘTE ȘI: Câți lei primea salariu un român care lucra casier în supermarketurile Carrefour, înainte de instalarea caselor self-pay)

Salariul pentru un job de 4 ore la gelaterie

Pentru cele patru ore de lucru, angajații primesc nu mai puțin de 2.500 de lei! Alții muncesc 8 ore și nu reușesc să atingă această sumă, în alte domenii. Mai mult decât atât, compania oferă posibilitatea de a avansa până la un post de manager, unde salariul este mult mai mare și munca este complet diferită.

„Avem un training foarte bine pus la punct. Începem cu valorile companiei, cum să se poarte, îi învăţăm să fie disciplinaţi, cum să se comporte cu clienţii. Am vrea să rămână în cadrul companiei şi chiar descoperim talente extraordinare. De la lucrător comercial au şansa să treacă în zona de barista. Au posibilitatea să treacă pe o poziţie de coordonare. Următoarea poziţie e de manager de magazin”, a spus Izabela Popescu, retail manager, pentru sursa menționată anterior.

(CITEȘTE ȘI: Câți lei primesc salariu primarii comunelor, orașelor și municipiilor din România, acum, în 2023)