De ziua lui, Smiley anunță turneul național “Confesiune”

De ziua lui, Smiley anunta turneul national #Confesiune, cadou pentru toti cei care ii iubesc muzica si care l-au inspirat. Dupa succesul extraordinar de la Arenele Romane din capitala, Smiley sustine concertul #Confesiune pe scenele din toata tara.

“Sunteti pregatiti? Venim. In gasca mare. Va dam intalnire in orasul vostru, va asteptam cu mic cu mare sa ne distram, sa sarbatorim cei 10 ani de HaHaHa Production, sa dansam si sa cantam impreuna intr-un super show!”, declara Smiley. Momentele artistice sunt unice si surprind tot ceea ce Smiley a insemnat in cei 10 ani de cariera solo: interpret, compozitor, producator, om de televiziune, actor si artist.

Turneul include 10 orașe

Turneul include 10 orase și poarta numele ultimului album – Confesiune, iar biletele pot fi gasite pe https://www.iabilet.ro/tag/Turneu-Smiley-Confesiune.

29 Octombrie 2018 – Galati – “Sala Sporturilor Dunarea”

30 Octombrie 2018 – Iasi – Sala Sporturilor

31 Octombrie 2018 – Bacau – Teatrul de vara “Radu Beligan”

5 Noiembrie 2018 – Brasov – Sala Sporturilor

7 Noiembrie 2018 – Cluj Napoca – Sala Polivalenta

12 Noiembrie 2018 – Pitesti – Casa de Cultura a Sindicatelor

13 Noiembrie 2018 – Craiova – Sala Polivalenta

14 Noiembrie 2018 – Targu Jiu – Sala Sporturilor

15 Noiembrie 2018 – Timisoara – Sala Sporturilor “Olimpia”

18 Noiembrie 2018 – Constanta – Casa de Cultura a Sindicatelor

Mai multe informatii despre turneu se pot afla direct pe Facebook Messenger. Daca ii scrieti astazi un mesaj de „La multi ani” lui Smiley pe Messenger (https://www.facebook.com/smileyonline/), va asteapta o surpriza. Urmati pasii si el va va tine la curent cu noutatile.

HaHaHa Production este unul dintre cele mai influente label-uri independente din România și, totodată, un brand important pe piața muzicală internațională. Astăzi, cel puțin 25 % din Top 100 cele mai populare piese românești poartă semnătura HaHaHa Production. Organizatorul turneului national “Confesiune” este Sublime Romania, una dintre cele mai mari agentii de profil din industria muzicala din Romania, care are in spate organizarea unor importante turnee nationale – Holograf, Iris feat Cristi Minculescu, Vunk, Two Men Show, dar si a unor show-uri concept precum „Stand Up Olympics” sau “Ca Pe Vremuri”.