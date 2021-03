Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a trăit o spaimă cumplită, după ce a fost atacată chiar în platou de o femeie. Ar fi vrut chiar s-o omoare. La scurt timp, Vaida avea să ia o decizie.

A părăsit, la scurt timp după incident, Bucureștiul. Se pare că prezentatoarea de la emisiunea Acces Direct a mers la munte, alături de soțul și de copiii ei, pentru a-și reveni. Nu e mai puțin adevărat că minivacanța era pregătită de ceva timp. Dar cum Mirela chiar s-a grăbit să plece din Capitală, fie și pentru câteva zile. ”Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi, pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii”, a spus Mirela Vaida pe contul de Instagram. (CITEȘTE ȘI: PLÂNSĂ ȘI ÎNCERCĂNATĂ, MIRELA VAIDA A LUAT O DECIZIE SURPRINZĂTOARE LA SCURT TIMP DUPĂ CE A FOST ATACATĂ LA ACCES DIRECT: “MI-AM VĂZUT MOARTEA CU OCHII” | FOTO & VIDEO)

Decizia luată de Mirela Vaida după ce o femeie a vrut s-o omoare: șocul a fost prea mare!

Femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida avea să fie reținută la scurt timp după incident. ”În jurul orei 17.00, prin apel 112, o persoană din cadrul unui studio de televiziune a sesizat faptul că o femeie necunoscută, complet dezbrăcată, a intrat in platoul de filmare, în timpul unei emisiuni ce se transmite în direct, având asupra sa și o bucată de cărămidă. A fost imobilizată. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 4, precum și un echipaj medical. Femeia urmează sa fie transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Din primele date ar fi patruns în clădire pe o ușă laterală, neasigurată. Cercetările sunt continuate de Secția 4 Poliție în vederea stabilirii situației de fapt și de drept”, au precizat surse judiciare pentru stiripesurse.ro.