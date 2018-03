În vara anului 2016, Vica Blochina și Victoraș Micula își declarau cel mai aprig război din showbiz. După ce milionarul cu avion și elicopter i-a adresat cuvinte jignitoare blondinei, aceasta a decis să îl ducă în instanță pe puștiul de bani gata, cerându-i 500 de mii de euro, bani pe care susținea că îi va folosi în scop caritabil. (CITEȘTE ȘI: NORA MULTI-MILIONARULUI A RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ!)

Acest lucru nu se va întâmpla, însă, deoarece fosta iubită a lui Pițurcă a pierdut procesul cu Victoraș Micula. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, a aflat că, zilele trecute, mai exact pe 19 martie, instanța a luat o decizie în defavoarea Vicăi. Se pare că blondina este hotărâtă, totuși, să se judece, în continuare, cu cel care a înjosit-o, folosind un limbaj colorat.

“Cum să fie piesă, nici Piţurcă n-o mai ia, şi el are 60 de ani. Râdeam de ea şi mi-am bătut joc de ea. Îmi bag … în ea, mă … pe punctul ei de vedere. Femeia de la 15 ani era curva lui Piţurcă, amantă declarată, gândeşte-te ce fel de persoană e. Îmi bag … în pasiunile ei’’, sunt vorbele lui Victoraș, peste care Vica n-a putut să treacă cu vederea. Așa că s-a decis, la opt luni de la scandal, să-l dea în judecată.

Din buni prieteni au devenit dușmani

Supărările lui Victoraş au plecat de la suspiciunile că Vica ar fi chemat paparazzii la distracţiile lor… dar, plătite de el. Supărat că Vica nu recunoaşte că el i-a achitat cazarea, Micula Jr. a scos de la naftalină facturile cu cheltuielile pe care le-ar fi suportat doar el, respectiv cazarea de peste trei mii de lei.

”OK, are bani mulţi… dar câţi bani trebuie să aibă, pe bune, îmi doresc un bărbat care să arate bine. Eu nu m-am uitat niciodată la el ca la un bărbat. Pentru mine contează foarte mult aspectul fizic, dar nu s-a pus problema pentru că el este mult mai mic de vârstă, nu m-a interesat”, spunea Vica despre el. (NU RATA, AICI: PRINŢIŞORUL ”FUTTI FRESH”, FOTOGRAFIAT GOL PUŞCĂ ŞI ŞANTAJAT CA-N FILMELE CU MAFIOŢI!

Ea mai susținea că era singura femeie cu care Micula s-ar fi afişat în acea perioadă. ”Eu pe băiatul ăsta nu l-am văzut niciodată în compania unei femei. Eu l-am văzut numai în compania unor bărbaţi, nu vorbesc neapărat despre orientări sexuale. Eu l-am văzut doar cu băieţi, dormind cu băieţi, mâncând, ieşind cu băieţii şi eu l-am considerat ca pe un băiat… nici nu s-a pus problema că mă dau eu la el sau am avut vreun gând.”

Victoraș Micula s-a însurat

Între timp, Victoraș Micula, moștenitorul imperiului de câteva zeci de milioane de euro, s-a însurat! Nu cu Vica Blochina, cea care l-a și dat în judecată pentru calomnie, ci cu o tânără care, spre deosebire de el, are și diplomă de bacalaureat.

De Crăciun, Victoraș își anunța logodna, iar de Valentines Day’s dădea sfoară în țară că s-a căsătorit. Fericita soție, Ozana Pușcaș, absolventă a Colegiului Național Mihai Eminescu din Oradea, și-a luat bac-ul cu o notă mare. Odată cu marele pas, milionarul pare să se fi cumințit, lăsând trecutului escapadele cu femei celebre. Nunta cu Ozana este programată pentru 19 mai, iar graba s-ar datora faptului că mireasa este însărcinată.

