Declarația frapantă făcută de polițistul de la 112 în legătură cu moartea Alexandrei, copila care i-a cerut să o salveze din mâinile călăului din Caracal

Reporter: Plângea?

Vasile Florescu: Sigur că da. Nu sunt de ieri de azi. Nu am avut nici cea mai mică intenţie să nu iau în considerare apelul fetei. Nu mă simt vinovat. Am conlucrat apoi cu cei de la Judiciară, ne-am uitat pe hartă cum să o găsim mai repede. Aici, la judeţ. Ce activităţi au făcut cei de la Caracal habar nu am.

Discuția dintre polițistul Vasile Florescu și Alexandra Măceșanu

Polițist: Hai, ce vrei?

Alexandra: Am fost răpită și violată. M-a luat…

Polițist: Unde ești, mă?

Alexandra: În Caracal, în Caracal!

Polițist: În Caracal, unde?

Alexandra: În Caracal…

Polițist: Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că îți trimit eu echipaj, dar nu mai ține linia ocupată.

Alexandra: Vine și mă bate iară. M-a violat!

Potrivit surselor din ancheta care este încă în desfășurare, polițistul de la IPJ Olt i-a spus de trei ori Alexandrei Măceșanu să rămână unde se afla, în condițiile în care era răpită și legată cu sârmă. Același om al legii, după o oră de la această discuție, a sunat la STS să întrebe cum se face localizarea unui apel pentru că nu știa. Această conversație a durat circa 10 minute.