Declarația oficială a Anamariei Prodan, după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul: ”Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenești”

În urmă cu două zile, Anamaria Prodan dezvăluia că luni va face o declarație oficială cu privire la soțul ei. Iată că momentul a sosit, iar impresara a transmis un comunicat în care a vorbit pe larg despre situația în care se află cuplul Prodan- Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că a depus deja actele de divorț. Ulterior… în presă, au apărut imagini cu antrenorul Craiovei și iubita sa care urmează să-l facă tată pentru a treia oară. Chiar și în această situație, Anamaria Prodan și-a apărat soțul și familia.

În comunicatul oficial, impresara susține că ea și membrii familiei l-au iertat pe Laurențiu Reghecampf pentru greșelile făcute și toată lumea îl așteaptă să revină în sânul familiei, unde a cunoscut adevărata fericire. Anamaria Prodan afirmă în continuare că Laurențiu Reghecampf este cel mai bun soț și tată. (CITEȘTE ȘI: PRIMA SOȚIE A LUI REGHE, DECLARAȚII FABULOASE: ”TOATE PORNESC DIN UNIVERS. KARMA LUCREAZĂ!”. ANAMARIA PRODAN I-A ”SPART” CĂSNICIA, IAR MARIANA PFEIFFER NU UITĂ…)

”Tatăl copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga în universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenești! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumăm și le îndreptăm, nu putem evolua. Evoluția noastră ca indivizi unici ( căci toți suntem unici în felul nostru ) depinde de capacitatea fiecărui suflet să se înalțe! O să-l ajutam pe Soarele nostru ca sufletul lui să poata vibra înalt! NOI, familia, ne rugam ca, în această viață, acest suflet minunat al lui LAURENȚIU să cunoască adevarata fericire, alături de noi cei care îl divinizăm și l-a ajutat să atingă culmile succesului.

Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf și Prodan, l-am iertat pe LAURENȚIU REGHECAMPF și am înțeles că el, sufletul superb și sclipitor, bun și credul a realizat greșeală și va sta probabil și mai aproape de familia lui, în ciuda celor care așteptau și își frecau mâinile de fericire că vor vedea, în direct, declinul unei DINASTII. NICIODATĂ NU VEȚI VEDEA AȘA CEVA LA NOI pentru CĂ NOI NE IUBIM și, dacă suntem suflete evoluate, nu hulim, nu facem circ, nu lovim, nu înjurăm, ci respectăm alegerile fiecăruia. Ce dovadă mai mare de iubire, respect și recunoștință putem noi, familia, să-i oferim SOARELUI NOSTRU, LAURENȚIU REGHECAMPF? O să-i oferim șansa de a alege tot ceea ce își dorește și consideră că îl face fericit!

O să-l susținem necondiționat, o să-l apărăm și ridicăm de fiecare dată când drumul lui merge către un «dead end»! Doar sufletele neevoluate gândesc superficial și penibil, aplicând răutate în tot ceea ce întreprind, dar nu îi judec, pentru că toate sufletele sunt bune în față lui Dumnezeu! O să fim mereu prezenți în viața lui și, dacă cineva va încerca să-l îngenuncheze sau să-l umilească, să-i facă orice fel de rău, va cunoaște cel mai cumplit URAGAN de pe pământ numit PRODAN”, a transmis Anamaria Prodan într-un comunicat oficial, potrivit Fanatik.

De asemenea, în urmă cu aproximativ o oră, Anamaria Prodan a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare alături de toată familia sa. În imagine apare și Laurențiu Regehcampf, iar impresara a transmis și un mesaj: ”Cea mai puternică familie. Respect. Dragoste. Putere. Demnitate”.

Ce avere au de împărțit Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Sexy-impresara este considerată una dintre cele mai bogate femei din România, reușind să strângă alături de soțul ei, sume consistente. Unele informații plasează cuplul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf – prin primii 100 cei mai bogați oameni din țară, discutându-se despre multe milioane de euro.

Potrivit impresarei, averea este estimată între 50 și 100 de milioane de euro. Nu este vorba despre bani lichizi, ci despre tablouri, obiecte de artă și active la diverse afaceri: ”Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, dezvăluia Anamaria Prodan.

Conform informațiilor apărute în presă, familia deține apartamente de lux în America, o astfel de locuință de lux aflându-se chiar în Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o. Aceasta ar fi una dintre cele 11 case deținute de soții Reghecampf. Prima achiziție din Las Vegas a fost, însă, un apartament în celebra clădire deținută de președintele Americii, Donald Trump.