Declarații în premieră la doi ani de la moartea Anei Oroș, femeia sfâșiată de câini, pe Lacul Morii: ”Modul în care a murit este sinistru. Eu am văzut fotografiile”. Dosarul penal nu a ajuns nici acum la instanța de judecată

Moartea Anei Oroș, o angajată a Primăriei Capitalei, a îngrozit o țară întreagă. Într-o zi geroasă de ianuarie, femeia de 44 de ani a murit sfâșiată de câini, în timp ce alerga în zona Lacul Morii. Au trecut doi ani de la această tragedie și nimeni nu a dat socoteală pentru cele întâmplate. Dosarul penal nu a ajuns nici acum la instanța de judecată. Familia femeii încă așteaptă rechizitoriul procurorului. Dincolo de drama pierderii mamei sale, fiul minor al Anei Oroș trăiește zi de zi și cu durerea că cei vinovați de tragedie nu au fost trași la răspundere. CANCAN.RO are toate detaliile despre acest caz.

Ana Oroș, o angajată de la Direcția de Mediu a Primăriei Capitalei, a avut o moarte absolut îngrozitoare. Pe 21 ianuarie 2023, în timp ce alerga pe un câmp, proprietate privată, lângă digul de la Lacul Morii, a fost atacată de o haită de maidanezi. Opt câini s-au năpustit asupra femeii, care odată ce a ajuns în ghearele lor nu a mai avut nicio șansă.

Femeia de 44 de ani a sfârșit în chinuri, fiind sfâșiată de maidanezi. Cu aproximativ un an înaintea tragediei, Ana fusese atacată de câini exact în același loc. Atunci a fost salvată de niște bicicliști. O femeie curajoasă din fire, nu a vrut să se lase pradă fricii și să renunțe la obiceiul de a alerga prin zonă. În iarna lui 2023, nu a mai avut însă același noroc, iar maidanezii au ucis-o.

Ana Oroș era din Baia Mare, dar locuia în Bucureşti. Absolvise medicina veterinară, era doctor în ştiinţe și activist de mediu. Era pasionată de sport și iubea natura, în mijlocul căreia se simțea cel mai bine. Ana Oroș a lăsat în urma ei un fiu, care acum are 16 ani.

După moartea mamei sale, băiatul a fost luat în grijă de tatăl lui, de care Ana divorțase în urmă cu mai mulți ani. La doi ani de la tragedie, durerea pierderii mamei sale este accentuată de faptul că nimeni nu a plătit pentru această tragedie. Dosarul penal, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, bate pasul pe loc.

Familia încă așteaptă rechizitoriul procurorului, actul care ar trebui să trimită dosarul în instanță. Pentru apropiații Anei este o așteptare chinuitoare.

Oamenii au tot sperat că lucrurile vor avansa, dar a trecut un an de când nu s-a mai mișcat nimic. Ultimul act procedural a fost în urmă cu an, mai exact în februarie 2024.

Bărbatul susține că ASPA nu ar fi intervenit pentru prinderea maidanezilor, deși locuitorii din zonă făcuseră mai multe sesizări. Motivul pentru care nu s-ar fi acționat ar fi fost numărul insuficient al angajaților care prindeau câinii. Pe de altă parte, conducerea ASPA ar fi dispus ca maidanezii să nu mai fie capturați, deoarece adăposturile erau supraaglomerate.

După doi ani de așteptare, familia femeii ucise de maidanezi a ajuns la capătul răbdării.

”Sentimentele noastre sunt confuze, pentru că nu înțelegem poziția aceasta a autorităților. De un an, dosarul stă, nu s-a mai adăugat o foaie, o probă. Treaba asta ne creează multă frustrare. Faptul că dosarul unei morți foarte crude a unui om trenează nu se poate accepta. Modul în care a murit Ana este sinistru. Eu am văzut fotografiile. Nu este ceva să arunci sub preș. Acei câini erau responsabilitatea cuiva. Nu este posibil ca după doi ani de zile să nu se miște nimic. Modul în care a murit este grav. Suntem nemulțumiți de reacția lentă a autorităților. Nu este normal ca un om să moară sfâșiat de câini în halul ăsta, la marginea unei capitale”, a spus, pentru CANCAN.RO, Sorin Daraban.