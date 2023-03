Deea Maxer a dat cărțile pe față, după dezvăluirile făcute de Dinu. Primele declarații ale vedetei: „Am ajuns incompatibili”

Dinu Maxer a ținut să lămurească toate zvonurile, care au apărut după ce a anunțat divorțul de soția lui. Artistul a făcut primele declarații despre separarea de Deea, însă și bruneta a avut o reacție după ce a auzit dezvăluirile lui făcute în direct, la TV!

Primul care a ținut să lămurească lucrurile legate de divorț este Dinu Maxer. Artistul a anunțat întâi pe pagina lui de Instagram, că va urma să facă anumite dezvăluiri referitoare la căsnicia lui. Zis și făcut! Cântărețul a intrat în direct, la o emisiune TV, unde a dat tot din casă. Dinu Maxer a dezvăluit că relația dintre el și Deea nu mergea deloc și că prima care și-a dat verigheta jos a fost chiar vedeta. Mai mult decât atât, tânăra mămică este și cea care a plecat prima din apartamentul în care locuia cu Dinu și cei doi copii. Fostul iubit al Nicoletei Luciu a sperat până-n ultima clipă la împăcare, însă acest lucru nu a fost posibil.

Primele declarații făcute de Dinu Maxer despre divorț

Dinu Maxer și Deea au divorțat la notar și au rămas în relații bune pentru cei doi copii ai lor. După 18 ani de relație, cei doi au rămas prieteni și chiar locuiesc în același bloc, dar în apartamente diferite. Băiatul celor doi a rămas la Dinu, iar Maisa, fetița lor, la Deea.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…)

Noi vom rămâne împreună toată viață, noi vom rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună. Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Andreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a dezvăluit Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Deea Maxer rupe tăcerea, după declarațiile lui Dinu

Bruneta nu a putut să stea deoparte, după declarațiile făcute de Dinu Maxer pe micul ecran. Deea a ținut să confirme toate dezvăluirile făcute de fostul ei soț, iar la final i-a mulțumit pentru sinceritatea de care a dat dovadă. ”Vreau să confirm cele spuse de Dinu și să îi mulțumesc pentru sinceritate și transparență”, a susținut Deea Maxer.

Legat de separare, vedeta a mărturisit că ea și fostul partener au devenit incompatibili din mai multe puncte de vedere, așa că a fost mai bine pentru ambii, să meargă pe drumuri diferite.

„Ne-am schimbat și am ajuns să devenim incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalități, implicare, forță de muncă. Eu am crescut alături de Dinu și îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că vom putea să rămânem prieteni pentru a ne crește copiii în continuare”, a mai spus Deea Maxer, la TV.