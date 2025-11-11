Acasă » Știri » Știri externe » Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe

Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 12:33
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
Demi Moore/Sursa: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
17 poze
Vezi galeria foto

Astăzi, 11 noiembrie 2025, actrița americană Demi Moore împlinește 63 de ani. Născută la 11 noiembrie 1962, în Roswell, statul New Mexico, sub numele de Demi Gene Guynes, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri feminine ale cinematografiei americane din anii ’80 și ’90.

Drumul ei spre succes nu a fost unul ușor. A renunțat la școală la doar 16 ani pentru a-și urma visul de a deveni model, o decizie care, în scurt timp, avea să o conducă spre lumea filmului. În 1981, și-a făcut debutul cinematografic cu rolul Corri din pelicula Choices, iar un an mai târziu a apărut pe micile ecrane în serialul de succes General Hospital. De aici, cariera sa a prins avânt, iar în doar câțiva ani, Demi Moore devenea una dintre cele mai vizibile tinere actrițe ale momentului.

Cum arăta actrița în tinerețe

Primele roluri importante au venit în filmele Blame it on Rio (1984) și St. Elmo’s Fire (1985), producții care au consacrat-o în rândul tinerelor vedete de la Hollywood. Totuși, adevărata confirmare a venit odată cu filmul Ghost (1990), o poveste romantică cu accente dramatice care a cucerit publicul din întreaga lume și i-a adus o nominalizare la Globul de Aur.

În anii care au urmat, Demi Moore s-a impus drept una dintre cele mai căutate actrițe ale industriei. A jucat în producții precum Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994), The Scarlet Letter (1995), Striptease (1996) și G.I. Jane (1997). Performanțele sale au fost adesea însoțite de controverse, mai ales atunci când a devenit una dintre cele mai bine plătite actrițe ale vremii, pentru Striptease, a primit un onorariu record, de peste 12 milioane de dolari.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Demi Moore în tinerețe/foto: social media

De-a lungul carierei, a colaborat cu nume sonore din cinematografie, precum Patrick Swayze, Tom Cruise, Robert Redford și Michael Douglas. Printre filmele care i-au completat filmografia se numără și Charlie’s Angels: Full Throttle (2003), Half Light (2006), Flawless (2007), Mr. Brooks (2007), Happy Tears (2009), Bunraku (2010), Margin Call (2011) și LOL (2012). În 2017, a apărut în comedia neagră Rough Night și în drama Love Sonia, confirmând că rămâne o prezență activă și versatilă în industria filmului.

În 2008, la vârsta de 45 de ani, Demi Moore și-a extins orizonturile artistice, debutând ca regizor cu scurtmetrajul Streak, în care a jucat și fiica sa cea mare, Rumer Willis. Ulterior, a regizat și o parte din proiectul colectiv Five (2011), dedicat poveștilor femeilor afectate de cancerul la sân.

(Citește și: Muzician celebru, ajuns să trăiască din pus țigle pe acoperiș: „Când vin la petreceri cu duba, prietenii bogați îmi zic că ar vrea să fie în locul meu”)

(CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII SURPRINZĂTOARE. DEMI MOORE S-A CULCAT CU UN ALT BĂRBAT, CU O NOAPTE ÎNAINTE DE NUNTA SA. AMANTUL DIN TINEREȚE ESTE UN ACTOR CELEBRU)

Tags:
Iți recomandăm
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton
Știri externe
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă…
Un român a distrus un monument istoric din Spania. A intrat cu TIR-ul într-o arcadă veche de 3 secole
Showbiz internațional
Un român a distrus un monument istoric din Spania. A intrat cu TIR-ul într-o arcadă veche de 3…
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când ...
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă ...
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce ...
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează
Vezi toate știrile
×