Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe

Astăzi, 11 noiembrie 2025, actrița americană Demi Moore împlinește 63 de ani. Născută la 11 noiembrie 1962, în Roswell, statul New Mexico, sub numele de Demi Gene Guynes, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri feminine ale cinematografiei americane din anii ’80 și ’90.

Drumul ei spre succes nu a fost unul ușor. A renunțat la școală la doar 16 ani pentru a-și urma visul de a deveni model, o decizie care, în scurt timp, avea să o conducă spre lumea filmului. În 1981, și-a făcut debutul cinematografic cu rolul Corri din pelicula Choices, iar un an mai târziu a apărut pe micile ecrane în serialul de succes General Hospital. De aici, cariera sa a prins avânt, iar în doar câțiva ani, Demi Moore devenea una dintre cele mai vizibile tinere actrițe ale momentului.

Cum arăta actrița în tinerețe

Primele roluri importante au venit în filmele Blame it on Rio (1984) și St. Elmo’s Fire (1985), producții care au consacrat-o în rândul tinerelor vedete de la Hollywood. Totuși, adevărata confirmare a venit odată cu filmul Ghost (1990), o poveste romantică cu accente dramatice care a cucerit publicul din întreaga lume și i-a adus o nominalizare la Globul de Aur.

În anii care au urmat, Demi Moore s-a impus drept una dintre cele mai căutate actrițe ale industriei. A jucat în producții precum Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994), The Scarlet Letter (1995), Striptease (1996) și G.I. Jane (1997). Performanțele sale au fost adesea însoțite de controverse, mai ales atunci când a devenit una dintre cele mai bine plătite actrițe ale vremii, pentru Striptease, a primit un onorariu record, de peste 12 milioane de dolari.

De-a lungul carierei, a colaborat cu nume sonore din cinematografie, precum Patrick Swayze, Tom Cruise, Robert Redford și Michael Douglas. Printre filmele care i-au completat filmografia se numără și Charlie’s Angels: Full Throttle (2003), Half Light (2006), Flawless (2007), Mr. Brooks (2007), Happy Tears (2009), Bunraku (2010), Margin Call (2011) și LOL (2012). În 2017, a apărut în comedia neagră Rough Night și în drama Love Sonia, confirmând că rămâne o prezență activă și versatilă în industria filmului.

În 2008, la vârsta de 45 de ani, Demi Moore și-a extins orizonturile artistice, debutând ca regizor cu scurtmetrajul Streak, în care a jucat și fiica sa cea mare, Rumer Willis. Ulterior, a regizat și o parte din proiectul colectiv Five (2011), dedicat poveștilor femeilor afectate de cancerul la sân.

