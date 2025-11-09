Acasă » Știri » Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere

09/11/2025
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Denis își caută familia/ Sursa foto: Facebook Copiii niciodată uitați ai României

O nouă poveste a unui copil român, abandonat de mamă, a făcut înconjurul internetului. Femeia era minoră la acea vreme, iar băiatul a ajuns în grija bunicilor. Acum, tânărul are 22 de ani și este stabilit în Irlanda. El a cerut ajutorul oamenilor în speranța că va reuși să o cunoască pe cea care i-a dat viață. Tot ce își dorește este să o vadă măcar o dată. Află, în articol, toate detaliile!

Pagina The never forgotten Romanian children, Copiii niciodată uitați ai României ajută tinerii adoptați sau abandonați în România să-și găsească părinții biologici. Denis a decis să își caute și el mama prin intermediul acestei comunități online.

Care este povestea lui Denis

Ajuns la 22 de ani, Denis, un tânăr român stabilit în Irlanda, a decis să își caute mama biologică. El a povestit că s-a născut pe 13 mai 2003, în Ruginoasa, județul Neamț, însă nu a cunoscut-o niciodată pe femeia care i-a dat viață.

Tânărul a oferit câteva detalii importante. Denis a dezvăluit că numele mamei sale este Tache Monica Diana. Femeia este originară din București și l-a cunoscut pe tatăl băiatului atunci când el a venit să facă armata în Capitală.

„Numele meu este Denis și sunt născut la data de 13 mai 2003 în Ruginoasa, Neamț. Sunt aici în căutarea mamei mele, despre care știu că se numea Tache Monica Diana, originară din București, sector 2, strada Poiana cu Aluni, nr. 3. Tatăl meu a făcut armata în București și atunci s-au cunoscut. Ea era foarte tânără, avea în jur de 17 ani când mi-a dat naștere”, așa și-a început Denis povestea.

Denis a fost crescut de bunici/ Sursa foto: Facebook Copiii niciodată uitați ai României

Mama lui Denis era minoră atunci când l-a născut, iar băiatul a ajuns în grija bunicilor săi. Tânărul le este profund recunoscător, însă își dorește să o cunoască și pe cea care i-a dat viață. El speră ca mesajul să ajungă la cineva care o știe pe femeie.

„Am fost crescut de bunicii mei buni și dragi, care mi-au oferit tot ce le-a stat în putință, mai mult decât doi părinți, toată dragostea lor nemărginită. Țin să le mulțumesc pe această cale pentru tot ce au făcut pentru mine.

Vă rog, dacă doriți să faceți ceva pentru mine, să îmi fiți alături și să distribuiți anunțul meu cât mai mult posibil. Poate o să ajungă și la mama mea. Tare mult m-aș bucura să o văd și eu cum arată, măcar o dată în viață, să-mi împlinesc dorința pe care o am în suflet de atâția amar de ani”, a mai spus tânărul.

