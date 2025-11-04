Vești cumplite pentru Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”

În urma unui control de rutină, Ionela Năstase a fost diagnosticată cu o o formă de cancer. Jurnalista a simțit cum întreaga viață îi scapă printre degete. Ce mesaj a transmis, dar și care a fost lecția pe care a învățat-o în urma acestei experiențe traumatizante.

Recent, în cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Ionela Năstase a vorbit despre una dintre cele mai dificile momente din viața sa. În urma unui control de rutină, medicii au diagnosticat-o cu o formă de cancer.

Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit brusc pentru câteva secunde”

Jurnalista și-a făcut publică povestea și a tras un semnal de alarmă în rândul femeilor. În urmă cu un an a fost diagnosticată cu o formă de cancer, boală pe care a depistat-o la un control de rutină. Ionela Năstase reucunoaște că disciplina, prevenția și controalele regulate la medic i-au salvat viața.

”Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer. Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți. Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți. Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că „e ceva în neregulă”. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața. Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul foiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești”,a spus Ionela Năstase.

De asemenea, după ce a trăit șocul vieții ei, Ionela Năstase a ajuns la concluzia că diagnosticul crunt a fost, de fapt, o binecuvântare, o poveste cu final fericit. Cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început.

”Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit. Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început. Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție. Ai grijă de tine. Te rog.”, a fost mesajul transmis de Ionela Năstase prin intermediul rețelelor sale de socializare.

