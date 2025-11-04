Acasă » Știri » Vești cumplite pentru Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”

Vești cumplite pentru Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 12:59
Vești cumplite pentru Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer/ sursă foto: social media

În urma unui control de rutină, Ionela Năstase a fost diagnosticată cu o o formă de cancer. Jurnalista a simțit cum întreaga viață îi scapă printre degete. Ce mesaj a transmis, dar și care a fost lecția pe care a învățat-o în urma acestei experiențe traumatizante. 

Recent, în cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Ionela Năstase a vorbit despre una dintre cele mai dificile momente din viața sa. În urma unui control de rutină, medicii au diagnosticat-o cu o formă de cancer.

Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit brusc pentru câteva secunde”

Jurnalista și-a făcut publică povestea și a tras un semnal de alarmă în rândul femeilor. În urmă cu un an a fost diagnosticată cu o formă de cancer, boală pe care a depistat-o la un control de rutină. Ionela Năstase reucunoaște că disciplina, prevenția și controalele regulate la medic i-au salvat viața.

”Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer. Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți. Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți.

Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că „e ceva în neregulă”. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața.

Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul foiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești”,a  spus Ionela Năstase.

Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

De asemenea, după ce a trăit șocul vieții ei, Ionela Năstase a ajuns la concluzia că diagnosticul crunt a fost, de fapt, o binecuvântare, o poveste cu final fericit. Cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început.

”Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit. Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început. Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție. Ai grijă de tine. Te rog.”, a fost mesajul transmis de Ionela Năstase prin intermediul rețelelor sale de socializare.

Vasile Ungureanu își ducea prietenul bolnav de cancer la tratament, când semiremorca unui TIR s-a răsturnat peste mașina în care se aflau. Cei doi au murit pe loc

Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta

Tags:
Iți recomandăm
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Știri
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Știri
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul ...
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos ...
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea ...
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Vezi toate știrile
×