Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 16:57
Spitalul din Timișoara. Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simones

O veste nesperată tocmai ce a fost publicată! Specialiștii au descoperit o metodă de tratament ce are rolul de a omorî celulele canceroase și de a activa sistemul imunitar în același timp, reușind să elimine total leucemia. Este vorba despre modele preclinice, însă aceste rezultate sunt deschizătoare de drumuri pentru tratamente noi de imunoterapie împotriva unor forme de cancer din sânge.

A fost realizat un studiu de către o echipă de la Institutul Pasteur și Inserm prin care s-a demonstrat că această combinație de trei medicamente poate declanșa moartea celulelor care cauzează anumite tipuri de cancer în sânge, eliberând semnale ce alertează și sistemul imunitar. Astfel, celulele care au dobândit imunitate ajung să fie stimulate să recunoască, dar și să omoare celulele cu caracter tumoral din sânge.

Cercetătorii au reușit să „elimine” complet leucemia

Cercetarea a fost publicată în revista Science Advances și vizează cancerele hematologice care afectează anumite tipuri de limfoame, leucemii și celulele de tip B. Vorbim despre celule maligne, care de regulă sunt rezistente la necroptoză pentru că le lipsește proteina esențială de tip MLKL și asta le permite să evite în mod normal un răspuns imun.

În munca lor, cercetătorii au descoperit că, prin combinarea acestor trei tipuri de medicamente care se folosesc deja în medicina tradițională, se obține moartea celulelor canceroase și declanșarea unui răspuns imun, ce are totodată un caracter intens. S-a folosit o tehnică avansată de observare a proceselor de tratament în timp real, prin intermediul imagisticii intravitale. Specialiștii au putut observa cum are loc interacțiunea dintre celulele cu caracter imun și cele cu un caracter tumoral până în punctul în care au putut elimina complet leucemia, în cadrul modelului preclinic.

„Terapia triplă pe care am folosit-o forţează celulele canceroase să moară într-un mod care activează sistemul imunitar. Prin schimbarea felului în care mor celulele canceroase, putem mobiliza apărarea naturală a organismului pentru a combate tumora”, a explicat Philippe Bousso, director de cercetare Inserm şi coordonator al Unităţii de Dinamica Răspunsurilor Imune de la Institutul Pasteur, într-un comunicat.

