Denis Roabeș, solistul de la The Motans, se însoară? Declarațiile făcute de noul jurat de la Vocea României i-au surprins pe fani

Denis Roabeș, solistul trupei de la ”The Motans” este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară, acesta fiind extrem de difizat la radiourile din întreaga țară cu melodiile lui sincere și extrem de profunde.

Artistul a fost invitat, recent, la emisiunea Vorbește Lumea, unde a vorbit despre începuturile carierei sale, dar și despre jumătatea lui.

„Normal că există o persoană specială în viața mea. Ea e binecuvântarea vieții mele. O cheamă Bianca și mă bucur extrem de mult că am avut capacitatea să o fraieresc încât să fie partenera mea de viață”, a spus el despre logodnica sa.

Întrebat dacă bat clopotele de nuntă, în stilul său caracteristic, Denis a spus clar că discuții despre acest subiect există, cererea în căsătorie a fost făcută, concluzia fiind că într-un viitor apropiat va păși alături de Bianca în fața altarului.

„Da, dar îți dai seama că e momentan la nivel de discuții. Cererea a fost! Eu sunt un om care nu ar face nunta dacă ar fi posibil, dar știu că pentru partea feminină e foarte important.”, a declarat el.

Cine este, de fapt, Bianca Spermezan

Bianca s-a născut pe data de 6 iunie 1989, este o tânără de 32 de ani din Cluj-Napoca de care Denis s-a îndrăgostit chiar la un concert de-al său. Tânăra este pasionată de cărți, iar de când a început să formeze un cuplu cu solistul de la The Motans, ea s-a mutat în București.

”Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm împreună de vorbă.

Și ne-am dus la o benzinărie pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai.

Pentru noi, următorul an, era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță, mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo, nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a povestit Denis, în cadrul podcastului realizat de Radu Țibulcă, anul trecut.