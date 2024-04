Denisa Tănase, surprinsă de cea mai puternică furtună din ultimii 75 de ani din Dubai. Cum vede fosta artistă situația fără precedent din ultimele decenii

În urmă cu două zile o furtună de proporții a zguduit Dubaiul. Acoperișurile caselor au fost distruse, zborurile avioanelor au fost anulate, iar numeroase clădiri au fost inundate de apă. Cea mai puternică furtună din ultimii 75 de ani din Dubai a făcut ravagii, iar acum Denisa Tănase a vorbit despre urmările ei. Vedeta locuiește din anul 2022 în Emiratele Arabe și a vorbit despre situația fără precedent de acolo.

Furtuna puternică de zilele trecute a adus haosul în Dubai. În urma inundațiilor, sute de oameni au dormit în aeroport, asta pentru că au rămas blocați și fără posibilitatea să plece în altă parte. Zborurile au fost anulate în ziua inundațiilor, iar pe rețelele sociale au fost prezentate imagini apocaliptice cu avioanele decolând de pe pistele pline cu apă și clădiri inundate. Despre situația din Dubai a vorbit și Denisa Tănase.

În anul 2022, Denisa Tănase s-a mutat în Dubai, unde este implicată în afaceri imobiliare cu soțul ei, Mircea Brânzei. Vedeta își petrece majoritatea timpului acolo și a fost martora furtunii puternice. În cadrul unui interviu, aceasta a vorbit despre situația din Dubai și despre modul în care a resimțit furia naturii.

Se pare că spre deosebire de alții, Denisa Tănase poate spune că este norocoasă, căci în zona în care locuiește ea lucrurile nu au fost atât de negre.

„Acum e ok. Nu știu cum este în alte părți, noi nu am ieșit ieri. La noi pare ok. Știu că aeroportul a fost închis ”, a declarat Denisa Tănase.