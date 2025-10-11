Acasă » Știri » Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB! Zeci de mașini și motocicliști au fost încercuite de oamenii legii

De: Irina Maria Daniela 12/10/2025 | 01:02
Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB. Sursa foto CANCAN.ro
Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB! În seara de sâmbătă, 11 octombrie, spre duminică, 12 octombrie, la locația menționată a avut loc o razie de amploare. Zona a fost împânzită de zeci de mașini și motociclete, iar posesorii lor, precum și alte persoane martore la ceea ce pare a fi – din primele informații exclusive ale CANCAN.ro – curse ilegale la miezul nopții, au fost reținute de oamenii legii. Află primele detalii în rândurile care urmează!

Baza FCSB de la Berceni, care a „înghițit” suma colosală de aproape 30 de milioane de euro, a fost invadată de zeci de mașini și motociclete, la miezul nopții. Din primele imagini la fața locului, persoanele care se presupune că a fi intrat ilegal în incinta sportivă par a fi tineri pasionați de cursele de mașini. Potrivit surselor CANCAN.ro, mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului. 

Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB

Din câte se vede, potrivit imaginilor de la baza FCSB de la Berceni din galeria FOTO de mai sus, persoanele au fost rugate să rămână pe loc pentru a putea fi identificate. Motoarele s-au oprit, motocicletele s-au parcat, iar cei prezenți au fost legitimați.

Rămâne să aflăm, în orele următoare, mai multe detalii despre scena la care sursele noastre au fost martore la miezul nopții dintre sâmbătă spre duminică. Vom revenii cu mai multe amănunte!

Cât ar fi costat baza FCSB din Berceni

Baza FCSB din Berceni a fost inaugurată în anul 2016. Are 4 terenuri de iarbă naturală și 3 terenuri artificiale de ultimă generație pentru anul în care a fost construită. Aici se regăsesc și spații de cazare, săli de mese, de sport, vestiare și sala de conferințe.

Potrivit lui Cristi Borcea, baza FCSB ar fi o investiție care atinge suma de 30 de milioane de euro, după cum a declarat la începutul anului 2025.

„Câți bani le trebuie să aibă baza sportivă a nașului, care e de cel puțin 30 de milioane? Și lotul, care e între 30 și 40 de milioane. Are două echipe. Să joci 20 de meciuri în Europa și să câștigi campionatul cu trei etape înainte, asta înseamnă, în primul rând, că ai lot de jucători. Steaua (n.r. FCSB) are lot. Și îi plătește cu 20-30 de mii, dar are jucători”, a declarat fostul acționar majoritar al lui Dinamo, conform iamsport.ro.

