Descoperire bizară la 300 de m de la locul prăbușirii avionului în Arad. Ce ipoteze au acum anchetatorii

S-a făcut o descoperire bizară la 300 de m de la locul prăbușirii avionului în Arad. Iată ce ipoteze au acum anchetatorii! Vă prezentăm cele mai noi informații cu privire la incidentul tragic în care au murit două persoane!

Ancheta în cazul tragediei aviatice petrecute recent în Arad, în care au murit un pilot cu experiență și pasagerul său, un tânăr de 18 ani, continuă să ridice noi semne de întrebare. La aproximativ 300 de metri de epava avionului au fost găsite obiecte personale ale pilotului, o situație care aduce în discuție aspecte noi în cadrul anchetei.

Investigatorii iau în considerare mai multe ipoteze cu privire la cauza accidentului. Printre acestea se numără o defecțiune tehnică, dar și posibilitatea ca avionul să fi lovit o pasăre care ar fi pătruns în motor. Totodată, o variantă neobișnuită este aceea că s-ar fi putut deschide sau deteriora cârliga avionului în timpul zborului, ceea ce ar explica și prezența obiectelor personale la o distanță atât de mare față de locul prăbușirii.

Cu toate acestea, pilotul nu a raportat nicio problemă în convorbirile cu echipa de la sol, ceea ce indică faptul că totul s-a întâmplat foarte rapid și fără avertisment. De ieri, la Arad sunt prezenți specialiști de la Autoritatea pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), care analizează epava, înregistrările audio dintre pilot și turnul de control, precum și zona în care a avut loc accidentul.

Apropiații sunt devastați de suferință

În paralel, la locul prăbușirii din curtea fabricii de vagoane, părinții și apropiații tânărului au adus un omagiu, aprinzând lumânări și punând fotografii cu primul și, din păcate, ultimul său zbor. Tatăl lui Vlad Popescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgârdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris tatăl lui Vlad Popescu pe Facebook.

Oamenii legii se ocupă în continuare de cercetarea cazului. Rămâne de văzut ce vor mai anunța autoritățile cu privire la această tragedie.

Citește și: Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce zbura fiul său cu Vlad Zgârdău