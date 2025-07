Descoperire halucinantă despre Lamborghini Huracan, modelul condus de Diogo Jota care i-a adus moartea. Viteza excesivă, combinată cu problemele de fabricație ale modelului, a fost fatală fraților Diogo Jota și Andre Silva, decedați într-un tragic accident petrecut săptămâna trecută, în Spania.

Pe măsură ce ancheta avansează în cazul Jota, noi detalii despre împrejurările în care s-a produs accidentul ies la suprafață. Se pare că modelul condus de fotbalist a mai avut probleme de siguranță în trecut.

De-a lungul anilor, producătorul italian a realizat mai multe rechemări în service a modelului Huracan, din cauza unor probleme de fabricație care pot pune în pericol viața conducătorilor.

Deși anchetatorii nu au stabilit care frate se afla la volan în momentul accidentului, cei doi au fost identificați în baza rămășițelor descoperite la fața locului.

Mașina era proprietatea lui Jota și acesta se îndrepta din Portugalia înspre portul spaniol Santander, acompaniat de fratele său, pentru a prinde feribotul spre Liverpool, acolo unde Diogo trebuia să se reîntâlnească cu restul echipei pentru a pleca în cantonament.

Motivul călătoriei cu mașina, așa cum a reieșit din declarațiile apropiaților, a fost interdicția primită din partea medicului de a zbura cu avionul, Jota fiind operat la plămâni.

Potrivit The Guardian, autoritățile spaniole au constatat că acesta circula cu o viteză mai mare de 120 km/h, atunci când s-a produs explozia anvelopei. Moartea a fost instantanee, ambii frați decedând în urma impactului cu parapetul separator de pe autostradă.

Prezentat ca fuziunea perfectă între tehnologie și design, Huracan EVO Spyder costă aproximativ 250.000 de dolari, însă vine la pachet cu numeroase defecțiuni. Doar anul trecut, Lamborghini a rechemat 39 de modele în service. Printre problemele de fabricație identificate, se numără:

