Descoperire incredibilă în energie. Lemnul care generează curent și noaptea ar putea rescrie viitorul

Ideea de a genera energie din lumina solară nu mai este de mult o noutate. Însă tehnologia are încă limite evidente. În momentul în care soarele dispare de pe cer, producția de energie se oprește. Astfel, stocarea eficientă rămâne una dintre cele mai mari probleme ale domeniului.

În acest context, cercetătorii propun o abordare neobișnuită: utilizarea unui material derivat din lemn, capabil să absoarbă energia solară și să o păstreze, pentru a o putea elibera ulterior, inclusiv pe timpul nopții.

Descoperirea, prezentată în revista Advanced Energy Materials, vine cu o perspectivă diferită față de soluțiile clasice de stocare a energiei. În locul bateriilor convenționale sau al materialelor care se degradează ușor, cercetătorii au reușit să modifice un material natural. Ei l-au transformat într-un sistem capabil să capteze și să elibereze energia într-un mod controlat.

Potrivit TechRadar, această abordare deschide noi direcții în dezvoltarea tehnologiilor sustenabile, oferind o alternativă mai stabilă și mai eficientă pentru utilizarea energiei solare.

Lemnul transformat într-o „baterie” solară

La baza acestei inovații se află lemnul de balsa, un material cunoscut pentru greutatea redusă și structura sa poroasă, care a fost modificat la nivel microscopic pentru a putea capta și păstra energia.

Procesul presupune îndepărtarea ligninei, componenta care conferă rigiditate lemnului, rezultând astfel o structură internă formată dintr-o rețea de canale foarte fine, ideală pentru stocarea și gestionarea energiei.

Aceste canale fine sunt apoi acoperite cu materiale de ultimă generație, inclusiv straturi extrem de subțiri de fosforenă neagră. Astfel, au capacitatea de a absorbi lumina solară pe mai multe lungimi de undă și de a o converti în energie termică.

Pentru a stabiliza structura și a-i crește performanța, cercetătorii au mai aplicat un strat protector, alături de nanoparticule de argint, elemente care contribuie la îmbunătățirea semnificativă a eficienței de absorbție a energiei solare.

Ulterior, materialul este saturat cu o substanță cu rol de „rezervor” termic. Aceasta își schimbă starea în funcție de temperatură: se topește atunci când mediul se încălzește, stocând energie. Totodată, pe măsură ce temperatura scade, se solidifică și eliberează treptat căldura acumulată.

În esență, lemnul este transformat într-un sistem natural capabil să stocheze și să gestioneze energia termică într-un mod controlat.

Tehnologia are eficiență garantată

Rezultatele experimentelor au fost peste așteptări. Materialul a reușit să transforme mai mult de 90% din energia solară captată în căldură utilizabilă, un nivel de eficiență foarte ridicat pentru acest tip de tehnologie.

Mai mult decât atât, energia stocată poate fi transformată ulterior în electricitate prin intermediul unui generator termoelectric.

