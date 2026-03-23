Descoperirea care schimbă tot. Cercetătorii indică zeci de lumi unde ar putea exista viață extraterestră

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 10:21
Sursa foto: Pixabay

Universul nu încetează să ne uimească. O întrebare veche continuă să surprindă oamenii de știință: există viață în afara Pământului? Până în prezent nu au fost descoperite dovezi clare ale vieții extraterestre. Totuși, cercetările recente indică faptul că anumite locuri ar putea fi propice pentru aceasta.

O echipă de astronomi a descoperit zeci de planete situate în zone care ar putea oferi condiții favorabile dezvoltării vieții, deschizând noi perspective pentru explorarea cosmică.

Deși ideile din cărți precum Project Hail Mary rămân în zona science-fiction, realitatea științifică oferă tot mai multe indicii captivante.

Oamenii de știință de la Carl Sagan Institute au examinat datele existente și au întocmit o listă cu cele mai promițătoare planete care ar putea găzdui viață, potrivit publicației Popular Science.

Ce este o planetă „locuibilă”

Conform studiului publicat în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, din peste 6.000 de exoplanete descoperite până în prezent, doar un număr foarte mic se încadrează în așa-numita „zonă locuibilă”.

Această zonă reprezintă distanța ideală față de stea, unde temperaturile ar permite prezența apei în stare lichidă — un element considerat esențial pentru viață, cel puțin în forma cunoscută pe Pământ.

24 de lumi

În scenariul mai optimist, cercetătorii au identificat 45 de planete stâncoase care ar putea să se încadreze în aceste condiții. Însă, atunci când criteriile devin mai stricte, lista se restrânge la 24 de lumi. Diferența apare din modul în care este definită zona locuibilă, care depinde de tipul stelei și de cantitatea de energie pe care aceasta o emite.

Chiar dacă aceste descoperiri par promițătoare, realitatea tehnologică ne ține încă pe loc. Distanțele din univers sunt enorme. Viteza la care putem călători cu tehnologia actuală este infimă în comparație cu scara cosmică. De exemplu, lumina ajunge la Proxima Centauri b în puțin peste patru ani. În același timp, un vehicul construit de om ar avea nevoie de peste 100.000 de ani pentru a parcurge aceeași distanță.

Pentru comparație, una dintre cele mai rapide misiuni umane, Apollo 10, a atins o viteză de aproximativ 39.900 km/h, uimitor la nivel terestru, dar insuficient pentru explorarea interstelară.

Cu toate astea, lista realizată de cercetători nu este inutilă. Mai mult decât atât, ea oferă un punct de plecare pentru observații viitoare.Telescopul James Webb Space Telescope, dar și viitorul Nancy Grace Roman Space Telescope, programat pentru lansare în 2027, vor analiza aceste planete în detaliu.

