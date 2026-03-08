Acasă » Exclusiv » Deși este căsătorit, „Regele bolizilor” nu locuiește cu soția. Motivul este neașteptat: “Când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți”

Deși este căsătorit, „Regele bolizilor” nu locuiește cu soția. Motivul este neașteptat: “Când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți”

De: roxana tudorescu 08/03/2026 | 18:19
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andy Popescu, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie. Antreprenorul cunoscut pentru sfaturile pe care le oferă în mediul online, dar și pentru pasiunea pe care o are pentru bolizii de lux cu mulți cai putere, a mărturisit că nu locuiește cu soția, iar copiii lor se împart între două locuințe. Motivul? Toate detaliile, în articol.

Așa cum nu l-ați mai văzut, Andy Popescu a oferit cel mai sincer interviu și a vorbit deschis despre viața lui. Antreprenorul nu s-a ferit să mărturisească secretul care îi menține căsnicia fericită: el și cu soția locuiesc separat. Emisiunea poate fi urmărită astăzi, 8 martie 2026, începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan.

Motivul pentru care Andy Popescu nu locuiește cu soția lui

Andy Popescu a spus că, ceea ce pentru mulți poate suna bizar, pentru el și soția lui funcționează de minune. Cei doi nu locuiesc împreună, iar acesta ar fi, de fapt, secretul unei relații fericite și modul prin care atracția dintre ei nu dispare. Antreprenorul doarme 2-3 nopți pe săptămână alături de partenera lui de viață, iar în restul timpului locuiește singur.

„Eu cu soția mea, deși nu stăm împreună, ne înțelegem foarte bine. Mergem în vacanțe, doar că eu stau aici la mine și acolo stau copiii. Ne înțelegem extraordinar de bine. Nu, adică eu locuiesc la mine, ea locuiește cu copiii. Adică locuim în două locuri separate. Dar, 2 nopți pe săptămână dorm acolo. Am avut anumite discuții și în momentul când stai toată ziua bot în bot cu o persoană, nu mai e ca la început. Și chestia asta pentru noi, asta face ca relația să fie absolut extraordinară, știi? Faptul că eu stau într-un loc, ea stă într-un loc și când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți. Săptămâna asta 2-3 nopți le-am dormit acolo. Da, fiecare își setează singur termenii relației. De 2 ani funcționăm așa.”, a spus Andy Popescu.

Andy Popescu locuiește singur
Andy Popescu locuiește singur

În ceea ce privește modul în care copiii lor s-au adaptat la acest stil de viață, Andy Popescu mărturisește că acestora le place mai mult casa mamei lor, iar la el vin o dată pe lună.

„Nu, copiilor le place mai mult acolo, că acolo stau ei. Aici la mine vin, dorm o dată pe lună, să zicem. Când mai dau eu petreceri și ei vin și dor la mine și dorm toți la mine. Fiecare om trebuie să își găsească singur echilibrul, balanța, ceea ce te face fericit, cum îți place ține să trăiești viața. Dar cu siguranță îți dai seama că dacă stai toată ziua cu o persoană, nu mai e atracția ca la început. Știi? Și că orice relație, chiar și oamenii care sunt de 5-10 ani împreună, nu mai e ca la început relația, atracția, pe când așa, atracția se păstrează.”, ne-a mai spus el.

VEZI ȘI: Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această problemă”

NU RATA: Antreprenorul Andy Popescu, scandal cu Poliția după ce a fost oprit în trafic. Prima reacție a autorităților

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare!
Exclusiv
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare!
Actrița din România, care a jucat cu vedeta din „Game of Thrones”, înșelată de partener: „Am descoperit prin mesaje”
Exclusiv
Actrița din România, care a jucat cu vedeta din „Game of Thrones”, înșelată de partener: „Am descoperit prin…
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea,...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre ...
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!”
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat
Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu, de fapt. Dezvăluiri din spatele culiselor
Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu, de fapt. Dezvăluiri din spatele culiselor
Cele 4 zodii protejate de Univers la începutul primăverii. Câștiguri financiare și schimbări pentru ...
Cele 4 zodii protejate de Univers la începutul primăverii. Câștiguri financiare și schimbări pentru acești nativi
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat ...
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței
Vezi toate știrile
×