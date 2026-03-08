Deși este căsătorit, „Regele bolizilor” nu locuiește cu soția. Motivul este neașteptat: “Când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți”

Andy Popescu, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie. Antreprenorul cunoscut pentru sfaturile pe care le oferă în mediul online, dar și pentru pasiunea pe care o are pentru bolizii de lux cu mulți cai putere, a mărturisit că nu locuiește cu soția, iar copiii lor se împart între două locuințe. Motivul? Toate detaliile, în articol.

Așa cum nu l-ați mai văzut, Andy Popescu a oferit cel mai sincer interviu și a vorbit deschis despre viața lui. Antreprenorul nu s-a ferit să mărturisească secretul care îi menține căsnicia fericită: el și cu soția locuiesc separat. Emisiunea poate fi urmărită astăzi, 8 martie 2026, începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan.

Motivul pentru care Andy Popescu nu locuiește cu soția lui

Andy Popescu a spus că, ceea ce pentru mulți poate suna bizar, pentru el și soția lui funcționează de minune. Cei doi nu locuiesc împreună, iar acesta ar fi, de fapt, secretul unei relații fericite și modul prin care atracția dintre ei nu dispare. Antreprenorul doarme 2-3 nopți pe săptămână alături de partenera lui de viață, iar în restul timpului locuiește singur.

„Eu cu soția mea, deși nu stăm împreună, ne înțelegem foarte bine. Mergem în vacanțe, doar că eu stau aici la mine și acolo stau copiii. Ne înțelegem extraordinar de bine. Nu, adică eu locuiesc la mine, ea locuiește cu copiii. Adică locuim în două locuri separate. Dar, 2 nopți pe săptămână dorm acolo. Am avut anumite discuții și în momentul când stai toată ziua bot în bot cu o persoană, nu mai e ca la început. Și chestia asta pentru noi, asta face ca relația să fie absolut extraordinară, știi? Faptul că eu stau într-un loc, ea stă într-un loc și când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți. Săptămâna asta 2-3 nopți le-am dormit acolo. Da, fiecare își setează singur termenii relației. De 2 ani funcționăm așa.”, a spus Andy Popescu.

În ceea ce privește modul în care copiii lor s-au adaptat la acest stil de viață, Andy Popescu mărturisește că acestora le place mai mult casa mamei lor, iar la el vin o dată pe lună.

„Nu, copiilor le place mai mult acolo, că acolo stau ei. Aici la mine vin, dorm o dată pe lună, să zicem. Când mai dau eu petreceri și ei vin și dor la mine și dorm toți la mine. Fiecare om trebuie să își găsească singur echilibrul, balanța, ceea ce te face fericit, cum îți place ține să trăiești viața. Dar cu siguranță îți dai seama că dacă stai toată ziua cu o persoană, nu mai e atracția ca la început. Știi? Și că orice relație, chiar și oamenii care sunt de 5-10 ani împreună, nu mai e ca la început relația, atracția, pe când așa, atracția se păstrează.”, ne-a mai spus el.

