Despărțirea șoc a Danei Nălbaru de bărbatul iubit. De ce a plecat de acasă fosta solistă a trupei Hi-Q

Dana Nălbaru a vorbit, în trecut, despre relația pe care a avut-o cu artistul Călin Goia, solistul trupei Voltaj. Cei doi s-au cunoscut în anul 1998, iar mulți oameni se așteptau ca aceștia să ajungă în fața altarului, însă destinul a avut ale planuri cu cei doi! Iată mai jos, în articol, detalii despre despărțirea șoc a Danei Nălbaru de bărbatul pe care l-a iubit.

Dana Nălbaru și Călin Goia s-au cunoscut în anul 1998. Ulterior, au format un cuplu timp de șapte ani. Multe persoane credeau că cei doi artiști vor ajunge în fața altarului, însă destinul i-a vrut, în cele în urmă, despărțiți. Motivul principal, se pare, ar fi infidelitatea!

Despărțirea șoc a Danei Nălbaru de Călin Goia, bărbatul pe care l-a iubit

Despre despărțirea șoc a Danei Nălbaru de bărbatul pe care l-a iubit a vorbit chiar artistul Călin Goia. La momentul la care s-au cunoscut, în 1998, activau împreună în industria muzicală românească și au fost extrem de apreciați de public. Deși multe persoane credeau că aceștia vor ajunge în fața altarului, în realitate au ajuns la despărțire, din cauza unei inflidelități. Cântăreața ar fi fost surprinsă în tandrețuri cu un alt coleg de trupă, acesta fiind motivul pentru care ea și Călin Goia s-au despărțit.

„De Dana mă despărțisem din aprilie, când ea s-a și mutat, dar am hotărât amândoi să ținem totul ascuns, pentru că situația nu era extrem de clară. Despărțirea finală a survenit însă la sfârșitul lui iunie. Știam de relația cu Dragoș (n.r. cel cu care Dana Nalbaru s-a și căsătorit la scurt timp), îmi spusese Dana. Asta e viața, noi nu am reușit să facem mai mult”, mărturisea Călin Goia despre relația cu Dana.

Dana Nălbaru: „Sunt multe motive pentru care am continuat această relație”

Pe de altă parte, și Dana Nălbaru a făcut mărturisiri referitoare la relația pe care a avut-o cu solistul trupei Voltaj. În plus, artista susținea că s-a îmbolnăvit din cauza fostului ei partener.

„Cred că cel mai important lucru pentru o relație este comunicarea. Asta nu a mers. Vedeam cu totul și cu totul altfel viața, în general. Am știut că nu e el jumătatea mea după prima jumătate de an de relație”, a spus Dana Nălbaru, în urmă cu ceva timp. Sunt foarte multe motivele pentru care rămâi cu cineva și o viață, chiar dacă acel cineva nu-ți este cel predestinat. Sunt multe motive care ne fac pe noi, femeile, mai proaste decât am vrea să fim, mai fraiere, mai resemnate, mai delăsătoare… N-aș vrea să spun că bărbații sunt niște nenorociți… Sunt multe motive pentru care am continuat această relație timp de aproape 6 ani”, a mărturisit Dana, potrivit Verdict.

Sursă foto: captură video Fain & Simplu