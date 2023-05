Detalii din viața amoroasă a fostei soții a lui Connect-R. Misha, mai sinceră ca niciodată. „Mă bucur de micile plăceri”

Misha și Connect-R au format unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, însă, în urmă cu cinci ani, cei doi au luat decizia de a se despărți. În tot acest timp, Misha a ales să rămână singură. Acum, artista a dezvăluit motivul real care stă în spatele acestei alegeri.

Misha și Connect-R s-au cunoscut în urmă cu un deceniu, iar în anul 2014 cei doi au luat decizia de a se căsători.Ceremonia religioasă a avut loc pe data de 21 septembrie 2014, fiind cununați de Pepe. Însă, din păcate mariajul lor nu a durat mai mult de trei ani. Chiar dacă au decis să nu mai continue în formula de cuplu, cei doi au o relație foarte bună în continuare, amândoi ocupându-se de creșterea fiicei lor, Maya, în vârstă de opt ani.

Misha nu a mai fost implicată în nicio altă relație după divorțul de fostul soț, iar în cadrul unui interviu recent, blondina a dezvăluit motivul pentru care a ales să stea singură.

Motivul pentru care Misha nu și-a mai refăcut viața după divorțul de Connect-R: „Nu mi-am găsit jumătatea”

Cu toate că este considerată una dintre cele mai frumoase și râvnite femei din România, Misha a ales să stea deoparte de tot ceea ce înseamnă implicare sentimentală. Artista a dezvăluit că nu și-a dorit să cunoască un alt bărbat și susține că îi este foarte bine așa, asta pentru că prioritatea ei este cariera.

„Nu știu dacă sunt fericită neapărat, nu pot să spun că neapărat sunt fericită, cred că sunt mai liniștită. Acesta ar fi un răspuns sincer. Nu mi-am găsit jumătatea, nu sunt în nicio relație, nici nu-mi doresc în momentul de față. Îmi doresc foarte mult să mă axez pe carieră, deci nu mă gândesc să îmi fac vreo relație, sunt super bine așa cum sunt cu mine și sincer nu simt în momentul acesta să întâlnesc pe cineva.

Vreau să mă bucur eu de mine în primul rând, să-mi ofer timp, să pot să mă bucur de micile plăceri eu cu mine și să nu trebuiască să dau explicații nimănui, sunt ok așa. Îmi place foarte mult să petrec timp cu mine: să merg la un spa, să stau în casă, să mă relaxez, să fac o meditație, să ies cu prietenele, să mergem la un concert. Atunci când ești într-o relație, cumva trebuie să împarți timpul tău și cu celălalt și să acorzi timp acelei relații, eu nici nu aș avea timpul necesar în momentul acesta pentru așa ceva și, sincer, nici nu-mi doresc. Dar în momentul de față pot să spun că sunt liniștită”, a declarat Misha, pentru Unica.

Mai mult decât atât, vedeta susține că nu ia în calcul varianta de a se recăsători și nici nu se gândește să devină mamă pentru a doua oară.

„Nu, chiar nu am niciun gând de genul acesta, nu cred că îmi doresc să mă mai recăsătoresc. Am făcut-o, am bifat-o și pe asta și nu simt nevoia să mai fac lucrul acesta, nu aș avea de ce. Consider că dacă e să întâlnești persoana potrivită nu te ține un act, nu înseamnă mare lucru și atunci nu cred, nu simt nevoia să fac acest pas încă o dată”, a mai spus artista, pentru sursa citată.

