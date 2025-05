A fost considerată urmașa Nadiei Comăneci, a strâns 29 de medalii și a smuls aplauze pe toate continentele, dar viața Laviniei Miloșovici nu a fost niciodată un basm. CANCAN.RO a aflat, chiar de la marea campioană, un detaliu incredibil, ținut ani la rând departe de ochii lumii! Ani de sacrificii, lacrimi ascunse în vestiar și o carieră încheiată prea devreme au lăsat urme adânci, dar Lavinia a găsit forța să se ridice. Soțul i-a fost stâlp, băieții – motivație, iar acum, din postura de mamă a doi fotbaliști, trăiește o nouă etapă a vieții cu aceeași pasiune care a făcut-o celebră.

Lavinia Miloșovici (48 de ani) este a doua gimnastă a României care a luat nota 10 ( „Jocurile Olimpice de la Barcelona, 1992”) după Nadia Comăneci. A fost declarată cea mai bună sportivă a României în anii 1992, 1993 și 1995. Este căsătorită cu Cosmin Vânătu, ofițer de poliție, și locuiește la Timișoara. Are doi băieți, Cosmin Mihai și Andrei. În anul 2008, fiica ei, Denisa Florentina, a murit din cauza unei boli a sistemului nervos.

Exclusiv pentru CANCAN.RO, Lavinia a dezvăluit marele ei vis. Vrea ca băieții ei, ambii fotbaliști, să o depășească în performanțe. Mama Laviniei a fost voleibalistă, iar tatăl ei luptător la lotul național. Fosta sportivă a dezvăluit în rândurile de mai jos, după mai bine de 30 de ani, ce emoții au încercat-o la Barcelona pe 1 august 1992 când a luat aurul la sol cu nota maximă, dar și multe alte detalii neștiute despre viața ei actuală.

CANCAN: Cum a fost trecerea de la sportivă de top la mamă cu doi copii?

Lavinia Miloșovici: Ca și orice sportiv care și-a întemeiat o familie, nu este ușor. Este frumos, să ai o familie frumoasă, să-ți crești copiii, să te ocupi de ei, să ai și rezultate, eu zic că e o satisfacție foarte mare pentru un părinte.

CANCAN: A fost ceva special în această trecere? E nevoie de adaptare?

Lavinia Miloșovici: Sunt lucruri diferite, eu așa spun.

CANCAN: Ce a fost greu la început?

Lavinia Miloșovici: La mine, ce să spun? Mie nu mi s-a părut nimic greu! Am luat-o cum a mers viața, așa am mers după ea. Fiecare are în viață greutăți și trece prin ele. Ajunge să aibă o familie, copii, iar pentru copii faci ce faci.

CANCAN: Ca mamă au fost și lucruri pe care nu le-ați mai putut face ca înainte, când nu aveați copii? Ați avut aceeași viață ca înainte?

Lavinia Miloșovici: Cam da!

,,Soțul m-a ajutat foarte mult. Am fost tot timpul uniți”

CANCAN: Cât de mult v-a ajutat soțul la creșterea celor doi băieți?

Lavinia Miloșovici: M-a ajutat foarte mult. A lipsit de la lucru doi ani cu primul copil și un an și jumătate cu al doilea copil. Eu spun că m-a ajutat foarte mult. Am fost împreună, am crescut împreună copiii, îi creștem împreună, ne ocupăm de ei! Suntem o familie care la greutăți, la bine și la greu noi am fost tot timpul uniți. Ne-am înțeles, am trecut prin multe lucruri mai puțin frumoase și am ieșit cu fruntea sus!

CANCAN: Ce sport fac copiii?

Lavinia Miloșovici: Fotbal, amândoi.

CANCAN: Unde joacă ei?

Lavinia Miloșovici: Băiatul cel mare este la Ghiroda, iar cel mic a fost și el la Ghiroda, dar l-am mutat la grupa cu un an mai mare, la CFR Timișoara.

CANCAN: Vă doriți să ajungă fotbaliști de performanță, la echipa națională a României?

Lavinia Miloșovici: Normal! Eu visez să fie mai buni decât mine. Timpul le rezolvă pe toate și cred că orice părinte își dorește ca și copiii lui să-l depășească. Cel mai important este să aibă înțelegere sufletească și să fie sănătoși.

CANCAN: Le-ați povestit băieților despre sacrificiile făcute ca gimnastă?

Lavinia Miloșovici: Da, normal. Au un ajutor foarte mare din partea mea.

CANCAN: Cum au reacționat copiii când au auzit prin ce a trecut mama?

Lavinia Miloșovici: Au ascultat. Și pun în practică.

CANCAN: V-a fost ușor să vorbiți uitându-vă la momentele mai puțin plăcute din trecut?

Lavinia Miloșovici: Nu, de ce? Au fost în trecut, fiecare are viitorul și trecutul lui, cu bune, cu rele. Nu știm niciodată ce se întâmplă cu copiii noștri și trebuie să știe că bine, rău, trebuie să treacă cu fruntea sus peste toate.

CANCAN: Am înțeles. Care a fost cea mai mare satisfacție a dumneavoastră ca gimnastă?

Lavinia Miloșovici: La Barcelona, normal, când am luat 10 și ne-am bucurat foarte tare, eu și antrenorii.

CANCAN: A fost a doua notă de zece din istoria gimnasticii românești…

Lavinia Miloșovici: Și ultima cred că va fi, că nu va mai fi. Cu modul de punctaj care este în ziua de azi, cu două coduri, nu au cum să ia 10!

,,Antrenorii nu sunt apreciați. Se bagă unul și altul și nu va mai fi nimic”

CANCAN: Urmăriți ce se întâmplă cu echipa națională de gimnastică?

Lavinia Miloșovici: Sincer, în ultimul timp nu, pentru că am fost plecată foarte mult cu copiii. Ei au turnee foarte multe și am fost plecată. Chiar nu am urmărit.

CANCAN: Cum vi se par ultimele rezultate?

Lavinia Miloșovici: Nu știu ce să vă spun. Nu cred că e obligația mea să comentez chestiile astea.

CANCAN: Credeți că România va redeveni o forță în gimnastică?

Lavinia Miloșovici: Nu cred. Nu cred că va mai fi, pentru că nici nu mai este ce a fost pe vremea mea. Sunt alte coduri de punctaje, altfel se face sportul.

CANCAN: Talente mai există în România?

Lavinia Miloșovici: Desigur! E chestia și de selecție, antrenori… Adică nu mai avem, dacă mai avem, ei nu sunt apreciați cum ar trebui!

CANCAN: La ce vă referiți?

Lavinia Miloșovici: Păi la munca lor, la punctul lor de vedere… Atâta timp cât se bagă unul și altul în problemele lor nu va mai fi nimic. Eu așa o văd. De aceea, eu nici nu am mai continuat să antrenez.

CANCAN: Ați fost dezamăgită, nu?

Lavinia Miloșovici: Da! Fiecare e pentru interesul lui, nu pentru interesul copiilor, chiar dacă este de la o grupă sau de la alt club, sunt copii buni este normal să se antreneze împreună și antrenori și sportivi. Se fac diferențe foarte mari între copii și așa se despart copiii și nu se mai face treabă.

CANCAN: Ar trebui statul să ajute mai mult sportul și gimnastica în mod special?

Lavinia Miloșovici: Sportul în general, gimnastica nu a fost ajutată niciodată! Doar așa prin munca altor sportivi… Dar sportul în general trebuie susținut de stat.

CANCAN: Credeți că vom apuca și astfel de vremuri în care statul să facă ceva pentru sport în țara asta?

Lavinia Miloșovici: Nu cred!

CANCAN: De ce sunteți pesimistă?

Lavinia Miloșovici: Păi pentru că dacă nu s-a făcut până acum, ce o să se facă de acum încolo? Sunt alți oameni care nu au ce să pună pe masă și nu se gândesc la ei, darămite la sport, sau la medicină sau la … nu știu.

Lavinia s-a salvat miraculos! A fost la un pas să rămână paralizată

Sportiva a aflat abia în anul 2009, la 15 ani după retragerea din gimnastică, că putea să rămână paralizată. Avea o fractură la coloană. Sacrificiile făcute în sala de gimnastică s-au resimțit, așadar, în timp. Fosta sportivă a avut dureri cervicale groaznice în urmă cu câțiva ani.

Lavinia Miloșovici a mers la o clinică în Timișoara unde a urmat un plan personalizat de tratament, combinând terapia manuală, injecțiile cu ozon și fizioterapia. Rezultatele au fost excelente iar fosta gimnastă a scăpat de dureri.

