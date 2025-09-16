Acasă » Știri » Deznodământ cumplit în cazul Karlei, tânăra amenințată cu moartea de tatăl ei. Mama a făcut o mutare cutremurătoare

Deznodământ cumplit în cazul Karlei, tânăra amenințată cu moartea de tatăl ei. Mama a făcut o mutare cutremurătoare

De: Irina Rasoveanu 16/09/2025 | 23:17
Deznodământ cumplit în cazul Karlei, tânăra amenințată cu moartea de tatăl ei. Mama a făcut o mutare cutremurătoare
Karla trece prin momente dificile/ Sursa foto: TikTok

Karla, tânăra de 23 de ani din Timișoara, care a cerut ajutorul autorităților, după ce a fost amenințată de tatăl său, trece iar prin momente dificile! Mama ei a decis să se împace cu bărbatul, fără ca măcar să o anunțe. Fata a trăit un adevărat șoc atunci când a aflat, iar femeia a refuzat să îi dea explicații. Recent, a povestit tot ce s-a întâmplat. Află, în articol, toate detaliile!

La începutul lunii august, Karla a cerut ajutorul pe TikTok, susținând că ea și mama ei sunt amenințate de către tatăl său. Mai mult decât atât, bărbatul se afla sub supraveghere prin brățară electronică, după ce o sechestrase pe partenera sa și chiar fusese violent cu ea în plină stradă. În urma videoclipului din mediul online, autoritățile s-au sesizat, iar agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum, însă, situația s-a schimbat complet.

Karla a făcut dezvăluiri tulburătoare

La o lună de la momentul în care a fost amenințată de către tatăl său, Karla a primit o veste tulburătoare. Tânăra a aflat că mama ei a decis să se împace cu bărbatul. Femeia nici măcar nu și-a anunțat fiica. Ea a descoperit adevărul de la alte persoane.

Karla a mărturisit că nu înțelege cum de mama ei a luat această decizie pentru că a încercat să îi fie aproape și i-a oferit tot ajutorul de care a avut nevoie. Tânăra a trăit un adevărat șoc atunci când a aflat ce s-a întâmplat.

BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...

„Eu nu am aflat direct de la mama mea că se împacă cu el. Am aflat prin intermediul altor persoane. Cred că în ziua aceea am stat vreo patru, cinci ore doar plângând și urlând pe canapea. Eram într-o stare de șoc, nu îmi venea să cred că se întâmplă asta din nou. De data asta eu am încercat să fac chiar tot ce ține de mine să nu se mai întâmple. I-am găsit un loc unde să stea, am luat-o cu mine la lucru, în oraș la concerte”, a mărturisit Karla pe TikTok.

Karla și-a sunat mama să îi ceară explicații, însă femeia i-a închis telefonul, după ce a auzit-o plângând. Tânăra a decis să nu mai intervină între cei doi. Totuși, nu are de gând să își retragă plângerile împotriva tatălui și va continua să ceară dreptate în instanță.

„După ce am aflat am sunat-o să mă lămurească. Am sunat-o plângând. (…) Când mi-a răspuns mi-a spus că dacă o sun plângând îmi închide direct. Acolo s-a încheiat apelul nostru. Acolo mi-am dat seama că nu are rost să mă mai implic”, a mai spus tânăra.

Citește și: Mama asasinului Irynei, dezvăluiri cutremurătoare! Ce s-a întâmplat cu bărbatul, cu doar câteva zile înainte să comită oribila crimă: ”Era prea agresiv”

Tags:
Iți recomandăm
Șeful ANAF, avertisment pentru Klaus Iohannis: „Va fi executat silit ca orice român”
Știri
Șeful ANAF, avertisment pentru Klaus Iohannis: „Va fi executat silit ca orice român”
Amendă mare pentru o româncă şi iubitul ei, după ce s-au scăldat în apele canalelor din Veneţia
Știri
Amendă mare pentru o româncă şi iubitul ei, după ce s-au scăldat în apele canalelor din Veneţia
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit...
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz
Gandul.ro
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de om”
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie....
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport...
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura...
Parteneri
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Click.ro
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier:...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat...
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Digi 24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a...
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
kfetele.ro
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Fanatik.ro
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de...
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Au existat negocieri directe cu Rusia. Procurorul General: Există dovezi
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Au existat negocieri directe cu Rusia. Procurorul General: Există...
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de minivacanțe, una de 7 zile!
Romania TV
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Visul ruinat al lui Ceaușescu și fantoma neterminată a Bucureștiului
evz.ro
Visul ruinat al lui Ceaușescu și fantoma neterminată a Bucureștiului
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Gandul.ro
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în...
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
radioimpuls.ro
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că...
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Șeful ANAF, avertisment pentru Klaus Iohannis: „Va fi executat silit ca orice român”
Șeful ANAF, avertisment pentru Klaus Iohannis: „Va fi executat silit ca orice român”
STENOGRAME-BOMBĂ: Milionar român, implorat de soție să nu o omoare, după ce a bătut-o crunt: „Să ...
STENOGRAME-BOMBĂ: Milionar român, implorat de soție să nu o omoare, după ce a bătut-o crunt: „Să ajung să mă operez, că m-ai mutilat!”
Oana Monea nu se lasă după scandalul cu Maria Avram: “Am pus pe masă toate dovezile” Ce spune ...
Oana Monea nu se lasă după scandalul cu Maria Avram: “Am pus pe masă toate dovezile” Ce spune despre relaţia cu iubitul poliţist
BRomania, ADEVĂRUL gol-goluț despre despărțirea de Fabiola: „Într-adevăr, s-a profitat”
BRomania, ADEVĂRUL gol-goluț despre despărțirea de Fabiola: „Într-adevăr, s-a profitat”
Andrei Lemnaru, prins între două ispite! Andreea Crăciun spune totul despre relaţia cu fostul concurent ...
Andrei Lemnaru, prins între două ispite! Andreea Crăciun spune totul despre relaţia cu fostul concurent de la Insula Iubirii şi întâlnirea pe care a avut-o cu Ella Vişan
Amendă mare pentru o româncă şi iubitul ei, după ce s-au scăldat în apele canalelor din Veneţia
Amendă mare pentru o româncă şi iubitul ei, după ce s-au scăldat în apele canalelor din Veneţia
Vezi toate știrile
×