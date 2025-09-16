Deznodământ cumplit în cazul Karlei, tânăra amenințată cu moartea de tatăl ei. Mama a făcut o mutare cutremurătoare

Karla, tânăra de 23 de ani din Timișoara, care a cerut ajutorul autorităților, după ce a fost amenințată de tatăl său, trece iar prin momente dificile! Mama ei a decis să se împace cu bărbatul, fără ca măcar să o anunțe. Fata a trăit un adevărat șoc atunci când a aflat, iar femeia a refuzat să îi dea explicații. Recent, a povestit tot ce s-a întâmplat. Află, în articol, toate detaliile!

La începutul lunii august, Karla a cerut ajutorul pe TikTok, susținând că ea și mama ei sunt amenințate de către tatăl său. Mai mult decât atât, bărbatul se afla sub supraveghere prin brățară electronică, după ce o sechestrase pe partenera sa și chiar fusese violent cu ea în plină stradă. În urma videoclipului din mediul online, autoritățile s-au sesizat, iar agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum, însă, situația s-a schimbat complet.

Karla a făcut dezvăluiri tulburătoare

La o lună de la momentul în care a fost amenințată de către tatăl său, Karla a primit o veste tulburătoare. Tânăra a aflat că mama ei a decis să se împace cu bărbatul. Femeia nici măcar nu și-a anunțat fiica. Ea a descoperit adevărul de la alte persoane.

Karla a mărturisit că nu înțelege cum de mama ei a luat această decizie pentru că a încercat să îi fie aproape și i-a oferit tot ajutorul de care a avut nevoie. Tânăra a trăit un adevărat șoc atunci când a aflat ce s-a întâmplat.

„Eu nu am aflat direct de la mama mea că se împacă cu el. Am aflat prin intermediul altor persoane. Cred că în ziua aceea am stat vreo patru, cinci ore doar plângând și urlând pe canapea. Eram într-o stare de șoc, nu îmi venea să cred că se întâmplă asta din nou. De data asta eu am încercat să fac chiar tot ce ține de mine să nu se mai întâmple. I-am găsit un loc unde să stea, am luat-o cu mine la lucru, în oraș la concerte”, a mărturisit Karla pe TikTok.

Karla și-a sunat mama să îi ceară explicații, însă femeia i-a închis telefonul, după ce a auzit-o plângând. Tânăra a decis să nu mai intervină între cei doi. Totuși, nu are de gând să își retragă plângerile împotriva tatălui și va continua să ceară dreptate în instanță.

„După ce am aflat am sunat-o să mă lămurească. Am sunat-o plângând. (…) Când mi-a răspuns mi-a spus că dacă o sun plângând îmi închide direct. Acolo s-a încheiat apelul nostru. Acolo mi-am dat seama că nu are rost să mă mai implic”, a mai spus tânăra.

