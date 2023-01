Dezvăluiri surprinzătoare! Starul internațional care este prieten cu o fantomă. „O văd tot timpul, se plimbă prin casă”

Fantomele sau extratereștrii… mulți nu cred în existența acestor două entități, însă sunt alții care le susțin existența și chiar spun că s-au întâlnit cu ele. Printre cei care sunt siguri de existența fantomelor și a extratereștrilor se numără și Joey Essex, celebrul actor britanic. Mai mult, chiar s-a împrietenit cu o fantomă, spune el.

Joey Essex, actorul și concurentul de la emisiunea britanică „Dancing on Ice”, a făcut, recent, o serie de dezvăluiri surprinzătoare. Acesta a declarat că este prieten cu o fantomă, ce locuiește în casa lui de ceva timp. Mai exact, „colegul de apartament” al lui Joey Essex este fantoma unui băiat de 18 ani. La început interacțiunea celor doi a fost destul de ciudată, însă în cele din urmă au devenit prieteni.

Joey Essex a mărturisit că de ceva timp a început să vadă fantome, iar la început a fost destul de speriat. Însă, cu timpul a ajuns să se obișnuiască, iar prezența spiritelor în viața sa nu îl mai sperie.

„Stau în pat și mă gândesc uneori la fantome. Este una care vine în camera mea. Este foarte enervant. Sincer, o văd tot timpul, se plimbă prin casă. Obișnuiam să fiu speriat de fantome, dar pentru că o văd pe aceasta foarte des, m-am obișnuit cu ea. E prietenul meu.

Mă duc în bucătărie și întreb: Ești bine, fantomă? E ca un băiat de vreo 18 ani. O văd trecând pe lângă mine și o întreb: Ce se întâmplă?. Nu m-am gândit niciodată cu adevărat la fantome când eram mai tânăr, pentru că nu le vedeam. Dar acum văd oameni morți”, a declarat Joey Essex, potrivit DailyStar.

(CITEȘTE ȘI: POVESTEA INCREDIBILĂ A TINEREI CARE SUSȚINE CĂ POATE VEDEA FANTOME ÎNCĂ DE CÂND AVEA 8 ANI: „M-A SĂRUTAT PE FRUNTE”)

Joey Essex, despre extratereștrii

Pe lângă existența fantomelor, Joey Essex crede și în extratereștrii. Acesta a dezvăluit că a participat la mai multe întâlniri cu persoane care au fost răpite de extratereștrii, iar experiențele lor l-au convins. Însă, dacă este să tragă linie, Joey Essex poate băga mâna în foc pentru fantome, în cazul extratereștrilor are încă o reținere având în vedere că nu a întâlnit încă unul.

„Întotdeauna am crezut că există alte forme de viață acolo și acum cred cu siguranță 100% în extratereștri. Am fost la o întâlnire cu toți acești oameni care stăteau de vorbă despre răpirile lor, deși la început am crezut că se referă la adopții. Toți arătau foarte normal, dar lucrurile pe care le spuneau erau nebunești. De fapt, cred în spirite chiar mai mult decât în extratereștri”, a conchis Joey Essex.

(VEZI ȘI: VÂNĂTORII DE FANTOME, BĂGAȚI ÎN SPERIEȚI DE O FILMARE DINTR-O CLĂDIRE GOALĂ. CE S-A PETRECUT ACOLO. VIDEO)