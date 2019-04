Dezvăluirile Anei Baniciu: „Nu m-a plăcut niciunul!”

Ana Baniciu a vorbit despre viața sa sentimentală și a mărturisit că nu prea are noroc în dragoste. Când s-a îndrăgostit pentru prima oară?

Vedeta s-a confesat în cadrul unui interviu pentru alistamagazine.ro. „Pentru că eu sunt de părere că norocul în dragoste ți-l mai faci și cu mâna ta și eu am cam greșit… Am vrut eu mereu să schimb bărbații. Mi-am dat seama că nici nu trebuie să încerci să faci asta, că e o greșeală foarte mare să schimbi un om și că trebuie, efectiv, să conviețuiești așa sau, dacă nu, să te duci pe drumul tău. Și asta am tot făcut, dar aștept să apară și pe drumul meu bărbatul ăla ideal…”, a declarat Ana Baniciu.

Ea a făcut dezvăluiri și despre prima oară când s-a îndrăgostit. „Măi, eu m-am îndrăgostit în liceu, nu m-a plăcut niciunul. M-am îndrăgostit de un singur băiat, am ținut la același băiat tot liceul, dar el n-a vrut cu mine. Pe atunci nu eram chiar atât de fun. Glumesc!…

Nu, eram mai piți, așa… Și probabil că s-a uitat și el și a zis „Pot mai mult”… Și probabil că putea. Dar pe primul bărbat de care m-am îndrăgostit cu adevărat l-am cunoscut când aveam 20 de ani. Târziu! Adică a fost primul om care a reușit să mă facă să simt ceva mai puternic”, a mai spus ea.