Dezvăluirile făcute de Dani Mocanu! A consumat sau nu substanțe interzise?

Dani Mocanu a făcut o dezvăluire pe rețelele de socializare, după ce un urmăritor l-a întrebat dacă a consumat vreodată droguri.

În ultima perioadă, Dani Mocanu este activ pe rețelele de socializare. Cântărețul a răspuns și la unele dintre mesajele pe care le-a primit din partea prietenilor virtuali. Artistul, care s-a filmat în timp ce îl pupa părintește pe actorul Jean-Claude Van Damme în timp ce acesta îi asculta melodiile, a fost întrebat dacă a consumat vreodată droguri. Dani Mocanu nu a stat pe gânduri și i-a răspuns persoanei respective, pe internet: ”M-am drogat și eu, dar cu mulți ani în urmă și nu e deloc frumos. Nu e un lucru să-ți aducă cinste”.

Dani Mocanu, dezvăluiri din viața sa: ”N-am încercat niciodată cocaina”

În anul 2018, Dani Mocanu dezvăluia, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, care au fost momentele din viața sa care l-au inspirat în cariera muzicală.

„De mic mi-am dorit să cânt, am avut o perioadă în care m-am oprit de la jucat fobal, mi-am luat viața în piept și a trebuit să câștig bani, pentru că mi-au plăcut banii de mic. La 19 ani m-am apucat să cânt, succesul a venit din prima clipă, de atunci am devenit cunoscut în toată țara, a fost ceva diferit față de ce era. M-am inspirat din viața mea, când am renunțat la fotbal am început să jur. Când vedeam că alții au, voiam și eu. Azi ceva, mâine ceva și am ajuns să fur. Am furat prima oară dintr-o întrerprindere tot ce am găsit, frigidere, aragaze, tot. Am luat tot ce am putut să iau. Este normal să am o altă viață acum, de artist. Trebuie să nu te lași influențat de ce ai în jur, dacă ți-e scris să câștigi bani din ce cânți, trebuie să fii fericit. Eram conștient dinainte să fac prima clipă, atunci nu mai iei în calcul riscurile și te gândești doar la bani. Eram câțiva puști rebeli care voiau să fac bani. Furam tot ce prindeam și prin case și peste tot. Nu am fost la pușcărie, m-au reținut de multe ori, niciodată nu am fost condamnat. Am băgat banii la cazinouri. Mi-am făcut un tatuaj ca să nu mai duc la cazinouri. Nu m-am mai dus, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu. N-am încercat niciodată cocaina. Am reușit să pun stop acestor dependențe, dacă ceva pe pământul ăsta te controlează, înseamnă că nu ești puternic. Poliția m-a bătut când eram mai mic, de foarte multe ori”, mărturisea Dani Mocanu.

Dani Mocanu, probleme cu Poliția de la vârsta de 14 ani

Dani Mocanu a dezvăluit, în emisiunea lui Mihai Ghiță, că problemele sale cu Poliția Română au început încă de la vârsta de 14 ani.

”La 14 ani eram plecat la un cămin sportiv, mă apucasem să fur pe acolo, să sparg, să fac fel și fel. M-a prins Poliția de multe ori. Am o experiență mare cu Poliția, încă demult. Aveam 14 ani, am dat bani cu dobândă unui coleg care venea de la București. Ulterior, părinții lui au anunțat Poliția și m-am trezit cu polițiștii în căminul respectiv, ne-a scos în fața tuturor acolo.

Am fost prins furând de multe ori, dar m-a iubit Dumnezeu. Nu e un capăt de lume dacă te duci la pușcărie, dar m-a iubit Dumnezeu și m-a scăpat. De fiecare dată a făcut în așa fel încât să existe o portiță undeva, să pot să fiu liber”, a dezvăluit Dani Mocanu, în emisiunea „În Oglindă”.

Sursă foto: captură video