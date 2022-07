Dezvăluirile șocante ale lui Keith Richards, legenda trupei Rolling Stones: „Am tras pe nas cenușa tatălui meu”

Keith Richards (78 de ani), legenda trupei Rolling Stones, a făcut o serie de mărturisiri șocante în cadrul unui interviu. Artistul a mărturisit, cu o seninătate în voce, faptul că s-a drogat cu cenușa tatălui său, în urmă cu mulți ani.

Keith Richards este cunoscut nu doar din prisma talentului artistic, ci și pentru problemele pe care le-a avut cu drogurile, de-a lungul timpului. Starul care a ajuns la inimile oamenilor cu trupa Rolling Stones a povestit, cu o seninătate ieșită din comun, faptul că s-a drogat cu pulberea rezultată din incinerarea tatălui său.

”Iubeam heroina. Nu mi-aș da sângele pentru nimeni. E adevărat, am tras pe nas cenușa tatălui meu. Mi-am ingerat strămoșul. Am deschis capacul cutiei și niște pulbere a căzut pe masă. Ca o pudră. Și nu am putut rezista, am luat un pai, am făcut o linie și gata”, a mărturisit, senin, Keith Richards.

Și nu este prima oară când recunoaște acest fapt. Inițial, bărbatul a povestit despre această situație în anul 2007, în cadrul altui interviu. Tatăl lui, Bert Richards, a murit în anul 2002, la vârsta de 84 de ani. Fusese muncitor în fabrică și a luat parte la cel de-al Doilea Război Mondial.

„A fost incinerat și nu m-am putut abține. Tatălui meu nu i-ar fi păsat, nu i-a păsat oricum. Am tras și încă sunt în viață”, mai povestea Keith Richards.

Keith Richards are vârsta de 78 de ani și este din Dartford, Marea Britanie. Bărbatul este căsătorit cu Patti Hansen încă din anul 1983 și are cinci copii: Theodora Richards, Marlon Richards, Angela Richards, Tara Richards, Alexandra Richards. A apărut într-o serie de pelicule cunoscute, iar albumele muzicale sunt ascultate de milioane de fani din întreaga lume.

Sursă foto: caputră video Youtube – în cadrul interviului pentru „Noisey”