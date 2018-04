Diana Belbiță știe cine va câștiga Exatlon! ”O să ne întâlnim după ce se termină totul!”

Diana Belbiță a părăsit competiția care se desfășoară în Republica Dominicană, după trei luni în care a participat active, fiind unul dintre cei mai buni jucători. Ea s-a întors joi acasă, unde a făcut și un prognostic.

”Faimoasa”, supranumită “Prințesa Războinică”, s-a certat cu băieții din echipa ei, pentru că a contestat nominalizarea.

Diana Belbiță a mărturisit că încerca să depășească șocul eliminării. “Am fost atat de trista ca am iesit! Nu port raca pentru ce s-a intamplat si nu o sa pun la suflet. Sunt convinsa ca dupa ce se termina totul o sa ne intalnim si o sa ne simtim bine impreuna. Dupa ce stai 3 luni cu oamenii astia, nu ai cum sa nu legi prietenii. Regret ca am iesit, mi-as fi dorit sa mai raman. A fost greu ca am iesit cu mici discutii”, a spus Diana Belbiță.

Diana Belbiță a mărturisit că și-ar dori ca Larisa să ajungă în finală. Dar și un ”Războinic” ar putea ajunge, crede Belbiță.

”Nu conteaza cine va fi castigator, cu siguranta toti merita sa ajunga in finala. Indiferent cine va ajunge, din partea mea, tot respectul! Mi-as dori din suflet ca o fata sa fie in finala si mi-as dori ca aceea sa fie Larisa. Daca nu am fost eu, sa fie ea!”, a încheiat Diana Belbiță.