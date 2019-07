Diana, cea mai controversată concurentă de la ”Insula iubirii”, vacanță în Grecia

Cea mai controversată concurentă de la ”Insula iubirii” a plecat într-o vacanță romantică în Grecia. Diana nu a plecat însă singură ci cu… cățelușul ei.

Diana a plecat într-o binemeritată vacanță în Grecia. Și, pentru că, după emisiunea ”Insula Iubirii” a rămas, din nou, fără iubit și nu s-a ales nici cu o relație cu ispita pe care i se pusese pata… în vacanța din Grecia, Diana și-a luat animalul de companie. Pentru cățeluș, bruneta a scos o sumă frumusșică de bani din buzunar pentru a-i face un pașaport special.

Însă, totul s-a meritat. Nu de alta, dar Diana pare extrem de fericită în vacanță. (CITEȘTE ȘI: DIANA DE LA INSULA IUBIRII, MESAJ HALUCINANT PENTRU ALEXANDRA DIACONESCU, FOSTA IUBITĂ A LUI AUREL)

Diana a fost în pragul sinuciderii

Recent, Diana Constantin a dezvăluit un episod dureros și mai puțin cunoscut din viața ei, peste care cu greu a reușit să treacă. (VEZI ȘI: PRIMELE SCENE SEXUALE LA INSULA IUBIRII. AUREL ȘI DIANA AU DAT FRÂU LIBER PASIUNII ÎN PRIMA NOAPTE)

„Părinţii mei s-au despărţit, tata s-a recăsătorit cu o femeie care avea două fete şi mi-a spus că eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a dărâmat psihic. Şi în momentul de faţă sunt afectată. A fost şocul pentru că nu-mi imaginam viaţa fără amândoi părinţii. Am încercat să-mi iau viaţa, dar m-au prins la timp. Şi acum pentru că sunt depresivă am tot timpul gânduri. Eu sunt o persoană sinceră, dar am foarte multe întrebări, nu înţeleg de ce nu pot să fiu stabilă”, a mărturisit Diana Constantin la un post de televiziune.