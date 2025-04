Diana Ross a împlinit 81 de ani și arată senzațional! Cântăreața este într-o formă de zile mari

Pe 26 martie, Diana Ross, una dintre cele mai mari legende ale muzicii, și-a sărbătorit vârsta de 81 de ani.

Cu o carieră și influență care se întind pe mai multe generații, Ross a venit dintr-o familie modestă. Diana s-a născut în Detroit în 1944 și a crescut într-una dintre primele locuințe finanțate din fonduri federale pentru familiile de culoare.

Inițial, ea a studiat ca designer vestimentar, dar a descoperit că adevărata ei pasiune era muzica. Plină de ambiție și determinare, ea a părăsit lumea modei și s-a alăturat grupului The Primettes. După ce au semnat în 1961 un contract cu Motown, grupul de fete și-a schimbat numele în The Supremes, iar restul este istorie, conform ROVA.

Ce carieră a avut Diana Ross alături de Supremes

În calitate de solistă a trupei The Supremes, Diana a ajutat grupul să devină cel mai de succes grup de fete din toate timpurile. The Supremes a avut douăsprezece hituri care au ajuns numărul unu în topuri, inclusiv „Baby Love” și „Stop! In the Name of Love”.

După zece ani alături de The Supremes, regina muzicii soul a părăsit grupul pentru a se lansa pe cont propriu. Debutul său ca artistă solo, cu interpretarea piesei „Ain’t No Mountain High Enough,” a avut un succes enorm și a devenit primul său hit solo.

Nu după mult timp de la începutul carierei sale solo, Ross și-a făcut debutul în lumea filmului, interpretând-o pe Billie Holiday în filmul biografic „Lady Sings the Blues”, în 1972. Ea a uimit Hollywood-ul cu interpretarea sa și a obținut o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță – a doua femeie de culoare nominalizată la acea vreme în această categorie.

Cum s-a reinventat Diana Ross ca vedetă a muzicii disco

Odată cu creșterea în popularitate a muzicii disco, Ross a trecut de la a fi regina soul la regina disco. A dominat epoca cu hituri precum „Love Hangover” și „Upside Down” și și-a dovedit capacitatea de a evolua odată cu tendințele muzicale.

În 1983, Ross a susținut unul dintre cele mai memorabile spectacole de muzică live din istorie: a cântat în mijlocul unei furtuni cu fulgere pentru 800.000 de fani pe peluza Great Lawn din Central Park. În timp ce vântul atingea 80 km/h și ploaia a devenit torențială, concertul caritabil a fost întrerupt din motive de siguranță. Totuși, Ross a rezistat pe scenă timp de 40 de minute, hotărâtă să termine spectacolul.

În 1996, concertul din pauza Super Bowl a dat naștere la una dintre cele mai de neuitat scene din istoria evenimentelor Super Bowl. După ce a terminat de cântat „Take Me Higher” , Diana Ross a ieșit de pe stadion într-un mod dramatic, într-un elicopter, salutând mulțimea în timp ce zbura.

De ce nu a câștigat Diana Ross niciun Grammy deși este „cea mai de succes artistă din istoria muzicii”

Chiar când se părea că Diana nu mai poate atinge noi culmi, în 1993, Ross a fost recunoscută de Cartea Recordurilor Guinness drept „cea mai de succes artistă din istoria muzicii”.

Cu 70 de single-uri de succes, atât ca artist solo, cât și ca membru al unui grup, ea a avut mai multe hituri decât orice altă femeie din topurile muzicale.

În ciuda influenței sale asupra muzicii, Ross nu a câștigat niciodată un premiu Grammy. Cu toate acestea, ea a fost onorată de două ori cu Lifetime Achievement Awards. Primul i-a fost decernat în 2012, pentru contribuția sa de zeci de ani la muzică, iar apoi din nou în 2023, ca membră a trupei The Supremes.

Acum, în ciuda faptului că a trecut de 80 de ani, Diana Ross și-a ținut promisiunea față de regretatul ei prieten Michael Jackson, după moartea acestuia. O sursă din interiorul industriei entertainmentului a declarat:

„Mulți oameni o numesc divă, dar ea s-a dovedit a fi o mamă bună pentru cei cinci copii ai ei și continuă să lupte pentru bunăstarea copiilor lui Michael .”

Regina muzicii Motown și Regele muzicii pop au avut o legătură strânsă înainte ca acesta să moară de intoxicație acută cu propofol la vârsta de 50 de ani, în iunie 2009.

Ce promisiune i-a făcut Diana lui Michael Jackson și de ce asta a devenit o preocupare constantă

Cântărețul a numit-o pe mama sa în vârstă, Katherine, 86 de ani, tutorele legal al copiilor săi, dar i-a cerut și Dianei să promită că va avea grijă de ei.

La mai mult de un deceniu de la moartea lui, Ross a continuat să îi susțină pe cei trei copii ai prietenului ei – Paris, 26 de ani; Prince, 28 de ani; și Blanket , 21 de ani – în ciuda complicațiilor care au venit odată cu jurământul ei. Un insider din familia Jackson a spus:

„Diana recunoaște că copiii lui Michael sunt o preocupare constantă pentru ea.”

Ani de zile, Diana a încercat din greu să o convingă pe Paris – care avea doar 11 ani când tatăl ei a murit – să caute ajutor profesional, precum și să îl țină pe Prince departe de probleme .

Ross a fost deosebit de îngrijorată pentru sănătatea mintală a lui Paris, după ce aceasta și-a tăiat venele și a luat o supradoză de Motrin în timpul unei tentative de sinucidere eșuate în 2013. Sursa a dezvăluit:

„Diana crede cu adevărat că Paris trebuie să urmeze o terapie pe termen lung pentru că nu a reușit niciodată să se împace cu sentimentele ei legate de moartea tatălui ei.”

Între timp, Prince a fost suspectat că fuma țigări și frecventa saloane de masaj suspecte din Los Angeles.

Sursa din interior a declarat că Ross „se temea” că fiul cel mare al lui Jackson „se răzvrătea în toate modurile greșite”.

Deoarece Paris și Prince erau adulți la acea vreme, Ross nu le-a putut oferi decât sfaturi, deși a continuat să aibă grijă de Blanket, pe atunci minor, căruia acum i se spune Bigi.

Sfaturile lui Ross par să fi dat roade, deoarece copiii lui Jackson rămân apropiați și astăzi, în timp ce prosperă în propriile lor cariere.

