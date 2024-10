Diana Sar, actrița care a picat casting-ul pentru filmul lui Bromania, rupe tăcerea: ”Am simțit că mi-a picat lumea în cap…”

Prezentă la premiera filmului ”Canditatul perfect” în regia lui Alex Coteț, Diana sar recunoaște că a fost și ea la casting pentru fix același proiect, însă astrele nu s-au aliniat în favoarea ei. Așadar, actrița nu a putut fi colegă pe platourile de filmare alături de Bromania, Alex Bogdan sau Jojo. Chiar și așa, are alte motive de bucurie, iar CANCAN.RO le-a aflat.

Diana Sar recunoaște că a venit și a picat casting-ul pentru ”Canditatul perfect”, însă, chiar și așa, a venit să vadă rezultatul final. În cidua faptului că nu a putut face parte din distribuție alături de Bromania, Andi Vasluianu, Jojo și Alex Bogdan, actrița din ”Vlad” s-a prezentat la eveniment pentru a-i susține pe aceștia.

”Am venit să văd filmul. Am fost și eu la casting, dar nu l-am luat, însă am venit acum să-l văd. Am venit oricum, ca să-mi susțin colegii. Am văzut trailer-ul și sunt foarte entuziasmată. Cred că o să ne distrăm!

Mă oftic când pic un casting. Uneori te sună să te anunțe, uneori afli când se postează distribuția și vezi că nu l-ai luat. La primele casting-uri picate era mai rău, știu că la primul picat era un film regizat de Mălăele și am simțit că mi-a picat lumea în cap, pentru că nu l-am luat. După am învățat să trec peste mai ușor, să mă gândesc poate nu a fost momentul potrivit.

În cinema acum este «Zăpada, ceai și dragoste», va urma și partea a treia și în ianuarie. Apoi «Transilvanian Ninja», regizat de Alin Panc. Urmează să joc într-un serial, iar eu voi juca rolul unui psiholog rău”, spune Diana Sar.

NU RATA: Diana Sar, actrița din serialul Vlad, își caută bărbat spiritual: ”Să mergem la yoga împreună, să dăm cu Palo Santo…”+ ”Mă gândesc dacă o să rămân o viață singură…”

Actrița din ”Vlad”, tot singură

Deși pe plan profesional lucrurile sunt de partea ei și merg într-o direcție foarte bună, pe plan personal, Diana recunoaște că îi dă tot cu minuc când vine vorba despre relații. Deși iese la întâlniri și este deschisă către o nouă relație, n-a fost să fie!

”În ceea ce privește dragostea, nu este nici măcar o dramă în viața mea, pentru că nu are cu cine. Bate vântul. Este mai degrabă un film mut Am mai ieșit la date-uri, să vedem! Nu e nimic! Am întâlnit o persoană care nu voia relație și mă bucur că am discutat aceste lucruri de la început ”, adaugă actrița PRO TV.

VEZI ȘI: ACTRIŢA DIANA SAR, DEZVĂLUIRI NEAŞTEPTATE DESPRE PRIMA EI SCENĂ DE AMOR: „PARTENERUL MEU M-A FĂCUT SĂ MĂ SIMT FOARTE BINE”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.