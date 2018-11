Diana Senteș, atac DUR la adresa fostului coleg de echipă, Iulian Pîtea

Războinicului Iulian Pîtea i s-au aprins călcâiele după Ana Gonzalez din echipa Mexicului. Diana Senteș însă crede altceva și a dat tot din casă despre relația dintre cei doi concurenți.

Iulian Pîtea și Ana s-au sărutat de câteva ori în cadrul competiției și nu este niciun secret faptul că între cei doi există o atracție. Recent, Iulian și Ana au avut și ocazia să se bucure de câteva momente împreună în apele oceanului și pasiunea dintre cei doi este vizibilă.

”N-am ce să zic de fetele lor, singura fată care mi-a atras atenţia este Ana”, a spus Iulian Pîtea într-o discuţie pe care o avea cu Giani Kiriţă. „Iulian este o persoana minunata”, a spus Ana despre Iulian. Mai mult decât atât, în emisiunea de pe 1 noiembrie, ea i-a propus lui Iulian şi tuturor celorlalţi concurenţi de la noi să petreacă seara alături de ei, aceasta fiind încă o ocazie să petreacă timp cu cel care a cucerit-o. (CITEȘTE ȘI: EXATLON, 20 SEPTEMBRIE: IULIAN PITEA ÎL CONSIDERĂ RIVAL DOAR PE ALIN: „NU MĂ SIMT AMENINȚAT DE NIMENI!”)

”Domnişoara blondă de la Mexico… Chiar de la primul meci pe care l-am avut cu Mexic ea mi-a atras foarte mult atenţia. În mod normal, pe mine mă atrage foarte mult la o femeie atitudinea şi ea avea chestia aia. Se uita la mine şi îmi oferea afecţiune şi atenţie şi chiar am simţit chestia asta. Eu de abia aştept să termin aici şi să vorbesc cu ea… Am pus în calcul şi posbilitatea că mă voi duce la ea şi eu vreau să o sărut şi ea nu vrea şi de acolo a trebuit să mă descurc. Şi a fost exact cum mă aşteptăm să fie. Am luat-o, am sărutat-o, a fost foarte fericită.”, mărturisea Iulian Pîtea.

Diana Senteș însă nu crede în atracția dintre cei doi. Întrebată dacă crede că este ”vrăjeală” ceea ce se întâmplă între lulian şi Ana Laura Gonzalez şi dacă sentimentele lor nu sunt reale, aceasta a răspuns simplu cu ”Da!”.

Se schimbă zilele de difuzare ale emisiunii ”Exatlon”

În intervalul 19:42 – 23:29, Kanal D a fost postul de televiziune cel mai urmărit din toată țara, clasându-se pe primul loc în topul audiențelor, cu “Exatlon”. Duelul dramatic între Doru Meseșan, de la Războinici, și Yamato Zaharia, de la Faimoși, a strâns în fața micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.7 milioane de fani din întreaga țară. (VEZI ȘI: EXATLON ROMÂNIA, 16 SEPTEMBRIE. MIREL DRAGAN SI IULIAN PITEA, CONFLICT DESCHIS SUB OCHII TUTUROR! CE S-A INTAMPLAT, DE FAPT?)

Miercuri, în intervalul orar menționat mai sus, Kanal D a înregistrat 6,6 puncte de rating și 15,5% cota de piață, pe targetul Național. De mâine, “Exatlon” va fi difuzat patru zile pe săptămână, de joi până duminică, de la ora 19:45.