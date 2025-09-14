Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate”

Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, a decis că este momentul pentru o transformare pe care o dorea de mult timp. După ce și-a topit acidul hialuronic din buze, bruneta a făcut pasul către o nouă intervenție estetică, demonstrând că schimbările din viața ei nu se opresc aici.

De data aceasta, Diandra a ales să își modifice aspectul nasului. Ea a trecut printr-o rinoplastie secundară, o intervenție pe care nu o consideră o necesitate, ci mai degrabă un moft. Motivul? Dorința de a nu mai fi nevoită să își contureze nasul cu produse de make-up.

Diandra, o nouă intervenție estetică

Imediat după operație, fosta ispită s-a filmat și a transmis fanilor că se simte bine, nu are dureri și abia așteaptă să vadă rezultatul final.

„A fost o rinoplastie secundară, nu a fost o necesitate. După cum am spus, a fost un moft. Voiam să se mai intervină puțin la partea de jos a vârfului, să fie puțin mai îngust pe laterale. Adică, practic, cum mi-l retușam eu din machiaj”, a spus Diandra Doris.

Printre schimbările radicale pe care le face, Diandra a luat decizia de a renunța la tatuajul pe care l-a făcut împreună cu Andrei Rotaru. Cei doi s-au apropiat foarte mult în timpul sezonului 8 Insula Iubirii și au trecut la următorul nivel atunci când și-au făcut tatuaje împreună în timp ce se aflau în Thailanda. Ispita nu a ales să scape doar de tatuajul făcut împreună cu Andrei, ci și de altele.

Bruneta s-a decis să facă shimbări importante în viața ei și își continuă transformările cu încredere, explicând deschis motivele pentru care a apelat la estetician.

CITEȘTE ȘI:

Diandra nu mai vrea să își amintească de Andrei Rotaru! Ce decizie surprinzătoare a luat

Diandra s-a operat! Ce îmbunătățire și-a făcut ispita de la Insula Iubirii