Dică își umflă mușchii după victoria cu Voluntari: „Eu conduc totul în vestiar şi pe teren!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la limită cu 2-1 pe „Național Arena” contra celor de la FC Voluntari, că cele trei puncte aduc liniștea de care elevii săi aveau atât de mare nevoie.

„Aveam mare nevoie de această victorei, veneam după două înfrângeri. Trebuia să reușim să trecem pe primul loc, chiar și până mâine. Am dominat prima repriză, dar nu am marcat din ocaziile pe care le-am avut. Trebuie să fim mai concentrați la finalizare. Am dat gol, după care ne-am retras și nu e normal. Eu conduc totul în vestiar şi pe teren. Nu am nicio problemă cu jucătorii, ei fac tot ceea ce le cer. Am vorbit ieri cu domnul Becali, dar nu despre echipa de start”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

După două înfrângeri consecutive cu Chiajna și Universitatea Craiova, roș-albaștrii au reușit să se impună pe „Național Arena” în fața celor de la FC Voluntari cu scorul de 2-1 (0-0), într-un meci care a contat pentru ultima etapă a turului acestui sezon regular al Ligii I.

Vicecampioana a învins „lanterna roşie” a Ligii I prin „dubla” atacantului francez Harlem Gnohere (min. 52, 76). Golul Voluntariului a fost marcat de fostul jucător al roș-albaștrilor, Alexandru Tudorie (min.85).

Cu cele trei puncte câștigate în duelul cu FC Voluntari, vicecampioana a urcat pe primul loc în clasament și așteaptă un pas greșit al campioanei CFR Cluj pentru a termina pe primul loc această primă parte a sezonului regular al Ligii I.