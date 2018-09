Dică mizează pe Gnohere în derby. „Mi-aș dori ca ‘Bizonul’ să fie cel care să decidă meciul!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, a declarat la conferința de presă premergătoare derby-ului din această seară din Ggruia cu CFR Cluj, că și-ar dori ca Harlem Gnohere să fie cel care să decidă meciul.

„Trebuie să fim noi echipa care deschide scorul, pentru că în cele patru partide pe care le-am avut cu cei de la CFR Cluj în sezonul trecut ei au fost mereu cei care au condus. Mi-aș dori ca ‘Bizonul’ să fie cel care să decidă meciul. Și CFR stă bine pe atac, pentru că Țucudean este un atacant bun, are evoluții bune în ultimul timp. Și la echipa națională a reușit să marcheze, este un jucător important al celor de la CFR Cluj, dar, cum am spus, cei de la CFR Cluj au o echipă cu jucători cu experiență, jucători care pot face diferența de la mijlocul terenului în sus. Omrani, de exemplu, care este, iar, un jucător bun. Culio să vedem dacă va juca. Și el este un jucător cu experiență și care are evoluții bune de când s-a întors la CFR Cluj. Cei de la CFR sunt foarte periculoşi la cornere şi la lovituri libere. Vom fi atenţi la aceste capitole”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, la conferința de presă.

Ultimele dueluri între cele două echipe au stat sub semnul echilibrului, toate terminându-se nedecis. Ba mai mult, patru din cele cinci dueluri s-au terminat cu scorul de 1-1!

În ultimul meci direct, pe 29 aprilie 2018, a fost 1-1 pe „Național Arena”, FCSB egalând în ultimul minut de prelungiri, prin sârbul Planic, după ce croatul Djokovic deschisese scorul în minutul 78.

Partida dintre CFR Cluj și FCSB va avea loc astăzi de la ora 21:00, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.