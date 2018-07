Didier Deschamps: „E o victorie meritată!”

Didier Deschamps, selecționerul Franței a declarat că victoria obținută de elevii săi, scor 4-2 (2-1) cu Croația în finala Campionatului Mondial de fotbal din Rusia este pe deplin meritată.

„E frumos, e minunat. Unii jucători sunt campioni la 19 ani. Nu am făcut un joc extraordinar, dar am arătat că avem un mental puternic și am dat 4 goluri când trebuia. E o victorie meritată. Am pornit de departe, nu a fost ușor, dar prin muncă am ajuns aici. Suntem pe acoperișul lumii timp de patru ani. Am fost foarte supărat după ce am pierdut finala de la Euro, dar acum am depășit acest complex. Acest moment aparține jucătorilor, au muncit enorm în aceste 55 de zile, au făcut sacrificiul suprem. Iubim Franța, suntem mândri că suntem francezi”, a declarat Didier Deschamps, selecționerul Franței.

De remarcat este că Deschamps a intrat în istoria fotbalului mondial după ce Franța a reușit să câștige finala Campionatului Mondial din Rusia după o finală de vis cu Croația, scor 4-2 (2-1).

Deschamps a intrat într-un grup select, alături de Franz Beckenbauer (Germania) și Mario Lobo Zagallo (Brazilia), devenid al treilea om care reuşeşte să câştige trofeul Cupei Mondiale atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

De asemenea, Deschamps a devenit deja primul antrenor din istoria naţionalei Franţei care îi duce pe „cocoşi” în finala a două competiţii majore, respecitv Euro 2016 şi CM 2018.

Selecţionata Franţei a câştigat al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.