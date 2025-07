DIETA cu care Piedone a slăbit peste 100 de kilograme. Șeful ANPC are 4 mese pe zi!

În urmă cu mulți ani, Cristian Popescu Piedone ajunsese să cântărească 220 de kilograme. Atât din punct de vedere estetic, dar și medical, se poate spune că șeful ANPC era cu un picior în groapă. La scurt timp după ce medicii l-au sfătuit să ia măsuri drastice, Piedone s-a mobilizat și a început un amplu proces de slăbire. Iată despre ce e vorba!

Prima intervenție chirurgicală a avut loc în anul 2012. Cristian Popescu Piedone a fost supus unei operații de micșorare a stomacului cu ajutorul căreia a slăbit 50 de kilograme. Însă – de-a lungul timpului – stomacul său a revenit la dimensiunile inițiale. Șeful ANPC a decis atunci să efectueze un bypass gastric, intervenție care i-a schimbat viața radical, obținând o transformare spectaculoasă.

Care sunt cei mai buni mici din România, potrivit lui Piedone. Șeful ANPC a dezvăluit secretul

Regimul alimentar strict pe care Piedone îl are

După intervenția de bypass, Piedone a mai scăpat de 112 kilograme. Cu ajutorul celor două intervenții chirurgicale și cu un regim alimentar strict, șeful ANPC și-a schimbat radical stilul de viață.

„Atunci, am plecat de la 220kg. Domnul doctor Copăescu, care m-a operat, și am făcut două operații pentru că aveam două variante să mor cu cârnați în buzunar sau să-mi văd nepoții fericiți și să-i văd și eu la casa lor. Și am ales viața lor, viața familiei. Eram un mâncău, mâncam de stres, mâncam neregulat, veneam seara, băgam frigiderul în inventar, nu mai se punea și am făcut operația în care am slăbit 50kg”, spunea Piedone în urmă cu mulți ani.

Dieta – devenită un stil de viață – pe care Piedone o are de ani buni cuprinde reguli simple și de bază. Șeful ANPC are 4 mese pe zi, fiecare dintre ele acoperind necesarul său nutrițional zilnic. Alimentele sunt gătite cât mai dietetic, hrănitoare, bogate în fibre și sărace în calorii, iar mesele sunt consumate la ore fixe. Conform planului său alimentar, prima masă este la ora 10:00 dimineața, iar cina la ora 18:30. În prezent, Piedone are o greutate de aproximativ 112 kilograme.

10:00 – piept de pui (fiert, la grătar sau la cuptor) – o sursă de proteine slabe, fără grăsimi

12:30 – legume verzi (dovlecei, vinete, ardei gras) sau ciuperci la grătar – bogate în fibre și sărace în calorii

15:00 – pulpă de vită gătită dietetic, la grătar, la cuptor sau fiartă – proteină de calitate

18:30 – iaurt cu brânză de vaci, verdeață, castravete și ceapă – o cină ușoară, dar hrănitoare

Alimentul pe care nu trebuie să îl mai cumpărăm vreodată, potrivit lui Piedone. Majoritatea Românilor îl consumă zilnic, dar șeful ANPC l-ar interzice