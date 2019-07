Dieta daneză cu pui. Cum poți slăbi 10 kilograme fără să te înfometezi

Dieta daneză cu pui restartează metabolismul și accelerează arderile pe timp îndelungat. Este o dietă care se ține timp de 13 zile și doar o dată pe an. Această dietă poate fi repetată numai după un an sau chiar doi.

Firește, prima întrebare care poate fi pusă este de ce ar trebui să țină cineva această dietă? Iar specialiștii susțin că este o dietă potrivită din toate punctele de vedere. Dieta daneză cu pui este gustoasă și sățioasă. Dieta cu pui sau dietă daneză permite și o reglare a metabolismului, pe lângă faptul că-ți topește peste 6-8 kilograme în fucntie de constituția fizică numai în primele 6 zile, după care tot cam atât.

În concluzie, este tratată cauza punerii acelor kilograme în plus și partea bună este că nu trebuie să o repeți, obsesiv, de mai multe ori pe an. Această dietă daneză poate fi repetată la un an sau chiar doi. Alte avantaje:

– scade și masă musculară și surplusul de grăsime

– sunt accelerate arderile interne și se vor menține așa

– metabolismul primește un restart, conform dietetik.ro.

Dieta daneză cu pui – ingrediente

Dieta daneză cu pui se desfășoară pe parcursul a 13 zile, iar ingredientele care nu trebuie să lipsească – conform sursei precizate mai sus – sunt următoarele:

– carne de pui

– ouă

– legume: țelină, broccoli, morcovi, spanac, fasole verde, roșii, salată verde, țelină,

– șuncă de pui slabă

– iaurt natural, slab în grăsimi

– brânză de vaci slabă.

– fructe: mere, portocale, lămâie

Dar toate aceste ingrediente se consumă după un anumit program, iar acesta trebuie respectat cu strictețe.

Dieta daneză cu pui – program

Dieta daneză cu pui – Ziua 1

Dimineață: 1 ceașca de cafea sau ceai verde cu 1 cub de zahăr brun

Prânz: 2 ouă fierte tari, 350 g spanac fiert, 1 roșie mare

Cină: 1 salată verde cu suc de lămâie, 200 g piept de pui la grătar

Dieta daneză cu pui – Ziua 2

Dimineață: 1 ceașca de cafea sau ceai verde cu 1cub de zahăr brun

Prânz: 1 iaurt natural slab în grăsimi, 200 g șuncă de pui slabă

Cină: 1 salată verde cu suc de lămâie, 200 g piept de pui la grătar

Dieta daneză cu pui – Ziua 3

Dimineață: 1 ceașca de cafea sau ceai verde cu 2 cuburi de zahăr brun, 1 felie de pâine prăjită

Prânz: 200 de g pui la grătar, 1 salată mică cu suc de lămâie

Cină: 1 țelină fiartă, 1 roșie mare, 1 portocală, 1 felie șuncă de pui slabă

Dieta daneză cu pui – Ziua 4

Dimineață: 1 ceașca de cafea sau ceai verde cu 1 cub de zahăr brun, 1 felie de pâine prăjită

Prânz: 200 g de pui fiert, 200 ml suc de mere proaspăt

Cină: 1 ou fiert, 1 morcov râs, 250 g brânză de vaci slabă

Dieta daneză cu pui – Ziua 5

Dimineață: 1 morcov mare, dat pe răzătoare

Prânz: 200 g pui fiert, 100 g fasole verde fiartă

Cină: 1 țelină rasă amestecată cu 1 iaurt mic

Dieta daneză cu pui – Ziua 6

Dimineață: 1 ceașca de cafea sau ceai verde cu 2 cuburi de zahăr brun

Prânz: 200 g broccoli fiert cu suc de lămâie, 1 roșie mare

Cină: 250 g piept de pui la grătar, 1 salată verde, 1 țelină mică

Dieta daneză cu pui – Ziua 7

Atenție! Din ziua 7 se reia meniul zilnic până în ziua 13, conform a1.ro.

