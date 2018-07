Alex Velea este apreciat nu doar pentru muzica sa, dar si pentru modul in care arata. De-a lungul timpului toata lumea a fost curioasa cum reuseste artistul sa se mentina in forma avand un program extrem de incarcat. Alex a facut o adevarata pasiune pentru sala de forta, fapt care s-a vazut prin dezvoltarea musculaturii intr-un mod armonios. Pentru el nu doar sportul, ci si dieta este extrem de importanta si, odata cu schimbarea anotimpurilor, intervin si modificarile in alimentatie.

„Vara nu-i ca iarna, de aceea si “obiceiurile culinare” se schimba odata cu cresterea temperaturii. Consum ceva mai multe salate cu carne evident… nu mai mananc aceeasi cantitate de carbohidrati (orez sau ovaz). Ovazul de dimineata l-am inlocuit cu omleta. In rest… muzica, dans, tatuaje si inghetata :). Incerc sa ajung macar de 3 ori pe saptamana la antrenament (in sala), iar cand nu am timp sau sunt plecat in tara pentru a concerta fac clasicele flotari, abdomene si genoflexiuni care sunt . Motto: Nu postam pana nu ne pompam!!! ”, a declarat Alex despre dieta sa de vara.

In prezent artistul pregateste noi piese, la sfarsit de saptamana se afla in deplasari pentru concerte, iar in timpul liber reuseste sa imbine armonios activitatile sportive cu cele petrecute alaturi de Antonia si cei doi copii pe care ii au impreuna.

Alex Velea s-a facut remarcat in industria muzicala datorita talentului sau, fiind un artist complex si complet. Timbrul sau special, dar si abilitatile de compozitor, la care se adauga show-ul pe care il face pe scena si felul in care danseaza, au facut de-a lungul timpului din Alex Velea unul dintre cei mai iubiti artisti din Romania. Solistul a cucerit topurile muzicale cu piese precum „Doar ea”, „Secret”, „Cand noaptea vine”, „Minim doi”, „E marfa tare” si „Din vina ta”.