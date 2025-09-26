Acasă » Știri » Dieta-minune cu care Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Ce alimente a consumat concurenta de la Asia Express: ”O să mă pomeniți!”

Dieta-minune cu care Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Ce alimente a consumat concurenta de la Asia Express: ”O să mă pomeniți!”

De: Irina Rasoveanu 26/09/2025 | 16:49
Mara Bănică a slăbit/ Sursa foto: Instagram

Mara Bănică a reușit să slăbească 4 kilograme în doar 7 zile, iar fanii săi au observat imediat schimbarea impresionantă. Așadar, au fost curioși să afle cum a ajuns concurenta de la Asia Express la această formă. Ținând cont de legătura strânsă pe care vedeta o are cu comunitatea ei, aceasta nu s-a ferit să le împărtășească secretul. Află, în articol, ce dietă a ținut jurnalista!

Mara Bănică se află într-o formă fizică excelentă, după ce a ținut un regim strict. Prezentatoarea TV a decis să împărtășească și cu urmăritorii săi dieta care a ajutat-o să dea jos 4 kilograme în doar 7 zile. Trebuie urmate câteva principii importante.

„Doar muncă, ambiție și cam atât. Și să respectați ceea ce veți mânca. O să vedeți că după o săptămână deja slăbiți destul de mult și o să înceapă să vă și placă”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

Ce dietă a ținut Mara Bănică

Dieta pe care a ținut-o Mara Bănică durează 11 săptămâni și poate fi adaptată nevoilor fiecăruia. Jurnalista a mărturisit că presupune înfometare, ore fixe sau cântărirea produselor alimentare. Iată ce alimente sunt permise în primele 4 zile, adică de luni până joi!

Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

– Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză);

– Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise.

– 1 ou fiert / zi;

– 200 g fructe/ zi;

– 2 lingurițe ulei crud / zi;

– jumătate pahar lapte / zi.

De asemenea, Mara Bănică a explicat faptul că se recomandă un aport ridicat de lichide. În aceste zile de dietă, sunt permise ceaiurile din plante naturale, apa și cafeaua fără zahăr. În următoarele trei zile ale dietei (vineri-duminică), pot fi introduse răcoritoare dietetice, fără zahăr și apă minerală.

De asemenea, după primele patru zile, sunt permise roșiile și alimentele acre (oțet, lămâie). Mai mult decât atât, se pot introduce și iaurturile fără fructe, indiferent de procentul de grăsime și 200 de grame pe zi de fructe, precum pere, prune, citrice, kiwi, pepene, căpșuni. Trebuie evitate citricele și fructele tropicale.

Mara Bănică a slăbit/ Sursa foto: Facebook

Mara Bănică a mai transmis că sunt strict interzise legumele gătite, uleiul prăjit, zahărul, mierea, sucurile din fructe naturale, muștarul, maioneza sau ketchupul. Concurenta de la Asia Express le-a promis fanilor că o să revină și cu alimentele permise în a doua săptămână de dietă.

„Eu am fost 3,800, dar credeți-mă, o să mă pomeniți. Sunt extrem de mândră de faptul că am slăbit. Totul, dar absolut totul pleacă din mintea noastră. E un exercițiu de voință și atât”, a mai spus prezentatoarea TV.

Citește și: SINGURA concurentă de la Asia Express pe care Mara Bănică nu a suportat-o deloc: ”Nu mă așteptam să fie așa fițoasă!”

Tags:
Iți recomandăm
Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață”
Știri
Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru…
BREAKING | A murit generalul SRI Dumitru Dumbravă
Știri
BREAKING | A murit generalul SRI Dumitru Dumbravă
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Gandul.ro
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
WOWBiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
Digi 24
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția...
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
StirileKanalD
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul...
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
kfetele.ro
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele...
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
WOWBiz.ro
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns...
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
observatornews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
Fanatik.ro
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e...
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
Fanatik.ro
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să...
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine...
Ana Baniciu, amendată de poliție din cauza unui cadou primit de la soț
evz.ro
Ana Baniciu, amendată de poliție din cauza unui cadou primit de la soț
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri...
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: Mulţumesc, la revedere
as.ro
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii:...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC:
radioimpuls.ro
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de...
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane...
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Târnovanu, titular cu Austria?! “Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere ...
Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață”
BREAKING | A murit generalul SRI Dumitru Dumbravă
BREAKING | A murit generalul SRI Dumitru Dumbravă
Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital
Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital
Cum a aflat Leonard Doroftei că va deveni bunic pentru prima oară. Nepotul s-a născut fix de ziua ...
Cum a aflat Leonard Doroftei că va deveni bunic pentru prima oară. Nepotul s-a născut fix de ziua lui! „Am plecat în câteva minute!”
Mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere! Adriana Ochișanu, mesaj tulburător după ce fiul ...
Mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere! Adriana Ochișanu, mesaj tulburător după ce fiul ei a ajuns în comă din cauza unei supradoze
Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu
Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu
Vezi toate știrile
×