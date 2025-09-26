Dieta-minune cu care Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Ce alimente a consumat concurenta de la Asia Express: ”O să mă pomeniți!”

Mara Bănică a reușit să slăbească 4 kilograme în doar 7 zile, iar fanii săi au observat imediat schimbarea impresionantă. Așadar, au fost curioși să afle cum a ajuns concurenta de la Asia Express la această formă. Ținând cont de legătura strânsă pe care vedeta o are cu comunitatea ei, aceasta nu s-a ferit să le împărtășească secretul. Află, în articol, ce dietă a ținut jurnalista!

Mara Bănică se află într-o formă fizică excelentă, după ce a ținut un regim strict. Prezentatoarea TV a decis să împărtășească și cu urmăritorii săi dieta care a ajutat-o să dea jos 4 kilograme în doar 7 zile. Trebuie urmate câteva principii importante.

„Doar muncă, ambiție și cam atât. Și să respectați ceea ce veți mânca. O să vedeți că după o săptămână deja slăbiți destul de mult și o să înceapă să vă și placă”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

Ce dietă a ținut Mara Bănică

Dieta pe care a ținut-o Mara Bănică durează 11 săptămâni și poate fi adaptată nevoilor fiecăruia. Jurnalista a mărturisit că presupune înfometare, ore fixe sau cântărirea produselor alimentare. Iată ce alimente sunt permise în primele 4 zile, adică de luni până joi!

– Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză);

– Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise.

– 1 ou fiert / zi;

– 200 g fructe/ zi;

– 2 lingurițe ulei crud / zi;

– jumătate pahar lapte / zi.

De asemenea, Mara Bănică a explicat faptul că se recomandă un aport ridicat de lichide. În aceste zile de dietă, sunt permise ceaiurile din plante naturale, apa și cafeaua fără zahăr. În următoarele trei zile ale dietei (vineri-duminică), pot fi introduse răcoritoare dietetice, fără zahăr și apă minerală.

De asemenea, după primele patru zile, sunt permise roșiile și alimentele acre (oțet, lămâie). Mai mult decât atât, se pot introduce și iaurturile fără fructe, indiferent de procentul de grăsime și 200 de grame pe zi de fructe, precum pere, prune, citrice, kiwi, pepene, căpșuni. Trebuie evitate citricele și fructele tropicale.

Mara Bănică a mai transmis că sunt strict interzise legumele gătite, uleiul prăjit, zahărul, mierea, sucurile din fructe naturale, muștarul, maioneza sau ketchupul. Concurenta de la Asia Express le-a promis fanilor că o să revină și cu alimentele permise în a doua săptămână de dietă.

„Eu am fost 3,800, dar credeți-mă, o să mă pomeniți. Sunt extrem de mândră de faptul că am slăbit. Totul, dar absolut totul pleacă din mintea noastră. E un exercițiu de voință și atât”, a mai spus prezentatoarea TV.

